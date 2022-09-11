خالد الصاوي يروج لمسلسله الجديد «اعمل ايه» بطريقة كوميدية

حرص النجم خالد الصاوي على الترويج بطريقة جديدة لمسلسله الجديد ” اعمل ايه” عبر حسابه الرسمي ” فيس بوك “، و الذي بدأ عرض حلقته الأولى مساء اليوم عبر شاشة دي أم سي .

فقام الصاوي بنشره صورة له من كواليس المسلسل معلقا ” يتشرف مهندس الصوت عبد الله الفولاني وحرمه الأستاذة إيناس وكريماتهما شادية وفايزة ونجاة وثومة أن يدعواكم للم شمل حميم وشامل، “بكل دار، بكل الديار” في تمام الثامنة مساء على شاشة قناة DMC”.

وأضاف قائلا “حيث نعرض على حضراتكم معضلة العام ومسألة كل عام، سؤالنا البسيط الممتنع: “اعمل إيه؟!” ونرحب بكل الإجابات على مواقع القناة، وعلى صفحاتنا، ومواكبة منا للغة العصر الإعلامي فسوف يكون الحظ حليف أول خمسة من المجيبين، ومن بعد الجواب يجيء الثواب، ولنصفق ساعتها للشطار، مع مراعاة أنها جوائز تشجيعية فيها بعد التراث وعبق الحنين، زمن جوايز بمبم والشمعدان وفكر ثواني تكسب ساعات زمن الهدايا الرمزية الجميل”.

مسلسل أعمل ايه ، بطولة خالد الصاوي وصابرين بمشاركة كوكبة من الفنانين منهم نهال عنبر وصبري عبد المنعم وأيمن عزب والمسلسل تأليف محمد الحناوي واخراج أحمد عبد الحميد وانتاج سنيرجي، ويعرض يوميا على مدى 45 حلقة من يوم السبت حتى الأربعاء في تمام الثامنة مساء عبر شاشة دي أم سي ، ويعاد في تمام الثانية صباحا والساعة 3 عصرا اليوم التالي .

بينما يعرض أيضا على قناة دي أم سي دراما في تمام 11 مساء يوميا ويعاد العرض في الثامنة صباحا والخامسة مساء اليوم التالي ، بالاضافة لعرضه عبر منصة Watch It الرقمية .