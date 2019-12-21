خالد الصاوي يبدأ تصوير مسلسل «القاهرة كابول»

قال الفنان خالد الصاوي أنه سيبدأ تصوير مسلسل القاهرة كابول الذي سيعرض في موسم رمضان 2020 خلال أيام قليلة.

وأضاف الصاوي في تصريحات خاصة لـ”المال” أنه ابتعد عن الدراما التليفزيونية لمدة ثلاثة سنوات، لأسباب وظروف إنتاجية معينة لكنه لم يغب عن الجمهور أبدا.

وتابع أنه يقوم بتكثيف نشاطه بالسينما حاليا، من خلال استمراره بتصوير فيلمه الجديد “شريط6” إضافة إلى أنه ينتظر عرض فيلمه السينمائي الجديد “الفلوس”.

وتابع أنه يدرس أيضا حاليا بعض السيناريوهات السينمائية الأخرى لاختيار الأفضل منها لتقديمها في العام القادم بعد طرح فيلم “الفلوس”.

يذكر أن خالد الصاوى شارك أيضا في بطولة فيلم ولاد رزق 2 هذا العام مع الفنان أحمد عز وكوكبة من الفنانين منهم عمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود والفيلم تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

وحقق العمل ايرادات قياسية وصلت إلى أكثر من 100 مليون جنيه بدور العرض السينمائي.

كما انتهى الصاوى أيضا من تصوير نسبة كبيرة من مشاهده بفيلم شريط 6 ويشاركه فيه كوكبة من الفنانين منهم تارا عماد ومحمد الشرنوبى إنتاج أحمد عبد الباسط.

كما كرمت شبكة قنوات النيل المتخصصة الفنان خالد الصاوي كأفضل ممثل عن دوره بمسلسل قيد عائلي الذي ضم نخبة من الفنانين الكبار والشباب منهم ميرفيت أمين وبوسي وعزت العلايلي ومحمد رياض ومنة فضالي ورامي وحيد ودنيا عبد العزيز إخراج تامر حمزة وإنتاج فنون مصر لريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

ويشارك في فيلم استدعاء ولي عمرو ببطولته مع حورية فرغلي وكوكبة من الفنانين منهم سماح أنور ومحمد عز والفيلم تأليف محمد سمير مبروك، وأقيم العرض الخاص له منذ أيام، بينما جالاكسي بالمنديل بحضور أبطاله وعدد من الفنانين.