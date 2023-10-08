خالد الصاوي مستمر في تصوير مشاهد «البحر الأسود»

يقوم حاليا النجم خالد الصاوي بتصوير مشاهده في الفيلم السينمائي الجديد ” البحر الأسود ” ، ويتعاون فيه مع المخرج علاء الدين مصطفى استعدادا لتقديمه للجمهور مع بداية عام 2024 الجديد ، الفيلم يشارك في بطولته كوكبة من الفنانين بجانب خالد الصاوي ، ثراء جبيل وحمزة العيلي ويوسف عمر ومحمد الجداوي وكريم علي.

يذكر أن الفنان خالد الصاوى ظهر كضيف شرف خلال فيلم “وش فى وش” المعروض حالياً في السينمات، ومن بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في إطار اجتماعى لايت.

تصوير الفيلم يتم بشكل مستمر بين بطل العمل النجم خالد الصاوي وكل الأبطال المشاركين، وسيتم الاعلان عن اسم نجمة كبيرة خلال أيام قليلة للمشاركة في بطولة الفيلم .