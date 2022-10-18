خالد الصاوي: تأثرت بشخصية «عبد الله الفلاني» في «أعمل إيه» وسعيد برد فعل الجمهور

كشف النجم خالد الصاوي لـ”المال”، أنه يقوم بتصوير مشاهده المتبقية في مسلسله الجديد “أعمل إيه” حاليا وسينتهي منه تماما 5 نوفمبر المقبل.

وقال الصاوي إنه يتواجد في أماكن التصوير لساعات طويلة يوميا، للانتهاء من جميع المشاهد التي تعرض حاليا على الهواء للمشاهدين على شاشة “dmc” و”dmc” دراما.

وتابع الصاوي في حديثه أن شخصيته التي يقدمها في المسلسل “عبد الله الفلاني” أثرت عليه معنويا ونفسيا وتمكنت منه حيث تجمع بين حبه للعزف الموسيقي والفن والحياة وهي ملامح من شخصيته الحقيقية، لذلك تأثر بها جدا وقدمها بصدق للجمهور.

وأعرب عن سعادته بردود أفعال الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن شخصيته في المسلسل والعمل ككل، مؤكدا أن الحلقات القادمة تكشف الكثير من المفاجآت غير المتوقعة للجمهور.

مسلسل أعمل إيه تأليف محمد الحناوي وإخراج أحمد عبد الحميد ويشارك في بطولته صابرين، مفيد عاشور، طارق عبد العزيز ومحمد مهران وندى بسيوني.