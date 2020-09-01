ثقافة وفنون

خالد الشيباني : «تركة العم حساب» دراما كلاسيكية مختلفة في رمضان المقبل

ينتمي لطبيعة الدراما الكلاسيكية، التي غابت عن الساحة الفنية وصناعة الدراما المصرية منذ فترة طويلة
أحمد حمدي 6:22 م, الثلاثاء, 1 سبتمبر 20 6:22 م, الثلاثاء, 1 سبتمبر 20

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كشف السيناريست خالد الشيباني في تصريحات لـ«المال» أن مسلسله القادم “تركة العم حساب” ينتمي لطبيعة الدراما الكلاسيكية، التي غابت عن الساحة الفنية وصناعة الدراما المصرية منذ فترة طويلة.

ولفت إلى أن الدراما الكلاسيكية تضم قصصا كثيرة يراها الكثيرون أنها دراما اجتماعية، وهي ليست كذلك أو دراما رومانسية وهي ليست عاطفية أو رومانسية، وإنما الدراما الكلاسيكية عبارة عن شكل معين من المسلسلات ينتمي لفترة زمنية قديمة منذ سنين طويلة وحتى الآن.

وأشار الشيباني أيضا إلى أن تركة العم حساب سيقوم ببطولته الفنان جمال سليمان، ومن المفترض أن يتم عرضه في موسم رمضان القادم 2021.

وتابع قائلا إنه سيتم ترشيح العديد من الفنانين الفترة المقبلة للمسلسل، حتى يتم بدء تصويره قريبا استعدادا للعرض الرمضاني .

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بقلم أحمد حمدي

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