«خالد السيوفى» العضو المنتدب: 6 مليارات جنيه حجم استثمارات «كونتكت» للتطوير العقارى

كشف المهندس خالد السيوفى العضو المنتدب لشركة «كونتكت» للتطوير العقارى عن ملامح الخطة الاستثمارية للشركة والتى تستهدف استكمال تنفيذ المشروعات القائمة والتوسع فى الاستثمارات من خلال تطوير مشاريع جديدة.

أضاف السيوفى فى حوار مع « المال» أن حجم استثمارات الشركة بالسوق بلغت 6 مليارات جنيه موزعة بين مشاريع بالعاصمة الادارية الجديدة ومدينتى القاهرة الجديدة والشيخ زايد.

وقال إن السوق العقارية تشهد الآن عملية «فلترة» والشركات الناجحة هى التى تستطيع وضع سيناريوهات مختلفة لتوفير سيولة مالية حالة حدوث أية تعثرات أو تغيرات، مشيرا إلى أن «كونتكت» وضعت خططا للتعامل مع المتغيرات المتعاقبة من ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الفائدة.

أوضح أن الشركة تتنوع استثماراتها فى العديد من المجالات ولكنها تولى القطاع العقارى الاهتمام الاكبر لذا فقد بلغ إجمالى استثماراتها العقارية حتى الربع الثانى من العام الجارى 6 مليارات جنيه، كما تنوى تعزيز تواجدها فى العاصمة الادارية والمدن الجديدة.

وتابع أن التوسع سيشمل أيضاً إنشاء مشروعات ساحلية بجانب افتتاح فروع خارجية فى الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وعن مشروعات الشركة فقد بدأ بأحدثها وأكبرها وهو «ايفال» العاصمة الإدارية ويقام على مساحة 9100 متر، بمنطقة MU 12 ويتكون من برجين بارتفاع 18 دوراً بمسطح مبانى 50000 متر، والبرج الأول إدارى تجارى و الثانى فندقى.

وأوضح أنه تم التعاقد مع شركة YBA-Architects للتصميم المعماري، بخلاف شركة CBRE للإدارة و التشغيل، ومحرم باخوم للاشراف على التنفيذ، و MAFEC للاستشارات الهيكلية والجيوتقنية.

تابع السيوفى أنه تم طرح المرحلة الأولى من البرج الإدارى خلال يوليو الماضى وسيتم طرح مجموعة من الوحدات المميزة خلال معرض «سيتى سكيب»، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال «أربع سنوات ونصف» من الطرح.

قال إن الشركة تخطط لتسليم مشروعى «ميركرى وكايو» بمنطقة «الداون تاون» نهاية 2024 بمسطح مبانٍ 25000 متر تشمل على 525 وحدة تجارية وإدارية يتبعها مشروع «كوان» خلال عام 2026 بمسطح مبانٍ 30000 متر تشمل 580 وحدة تجارية وإدارية.

أضاف السيوفى أن «كونتكت» حققت نسبة 60% من مستهدفها البيعى خلال 2023 والبالغ مليار جنيه ومن المتوقع تحقيق إنجاز عن المستهدف مدعوم بمعرض «سيتى سكيب» والرواج المتوقع بالسوق العقارية خلال الربع الأخير من 2023.

وأوضح أن مبيعات الشركة للمصريين بالخارج تمثل حوالى %40 موزعة بين دول الخليج وأوروبا ومن المتوقع زيادة هذه النسبة نظرا للتغير النوعى فى مشروعات الشركة والتى تقدم فرصاً استثمارية بعوائد مقيمة بالعملة الأجنبية.

وأوضح أنه حرصا من الشركة على الوصول للعاملين بالخارج وزيادة نسبة المبيعات لهم فقد قمنا بفتح فرعين للشركة خلال أغسطس 2023 فى كل من السعودية و الإمارات سوف يساهمان بشكل كبير فى زيادة مبيعات المصريين للعاملين بالخارج.

وقال إن نسب الانجاز بالمشاريع الحالية تتفاوت وفقاً لتاريخ البدء و التسليم ومدد السماح من شركة «العاصمة الادارية» أو جهات التخصيص فقد بلغت نسب الإنجاز فى مشروعى «ميركرى وكايو» %30 وفى مشروع «كوان» %15، مشيرا إلى أن تراجع الجنيه أمام الدولار أدى إلى تغير الاستثمارات بنسب متفاوتة طبقاً لنسبة العنصر المستورد بمستلزمات الإنتاج بمتوسط زيادة %60.

كشف السيوفى عن أن الشركة تقدم فرصاً استثمارية لن تتكرر من خلال مشروعها ايفال والذى يعد الاستثمار فيه يحقق أعلى عائد استثمارى على الإطلاق، بالإضافة إلى العروض المميزة خلال المعرض بمقدمات تبدأ من %5 وخصم %5 وتسهيلات حتى 7 سنوات و المزيد منها التى تشجع العملاء على اتخاذ قرار الشراء بتوجيه فرص مميزة و زيادة حجم الطلب بما يتناسب مع احتياجات جميع العملاء الفترة الحالية و ذلك باعتبار معرض «سيتى سكيب» من أهم وأكبر المعارض العقارية الموثوق فيها فى مصر و الشرق الأوسط.

وأكد أن المعارض العقارية الداخلية والخارجية تسهم بشكل كبير فى رواج القطاع العقارى وتحفيز المطورين لتقديم أفضل الفرص تحت مظلة واحدة مما يتيح للعملاء تعدد الاختيارات، موضحا أن المعارض الخارجية تساهم بشكل مباشر فى تصدير العقار و الذى يعتبر تحد كبير للقطاع ويسهم فى سد جزء من عجز الميزان التجاري.

وأضاف أن من أهم المعارض العقارية هو معرض «سيتى سكيب» و الذى سوف تشارك فيه الشركة للسنة الثانية على التوالى و يعد المكان الأنسب لشبكة مطورى العقارات الرائدة والباحثين عن الفرص الصاعدة فى المدن الناشئة فى جميع أنحاء مصر.

وكشف العضو المنتدب لشركة كونتكت العقارية عن أن الشركة تعتزم طرح مشروع سكنى مميز بمدينة الشيخ زايد فى الربع الأول من 2024.

لفت إلى أن سعر الصرف من أكبر المعوقات التى تواجه القطاع فى مصر مع استمرار نقص العنصر المحلى لمستلزمات الإنتاج والاعتماد بشكل كبير على استيراد تلك المستلزمات، لذا فمن الواجب على أى مطور مراعاة توقعات التغير فى دراسات المشاريع من خلال حساب التكاليف بالعملة الأجنبية نظرا لاستيراد معظم مستلزمات الإنتاج وتأثر المنتجات المحلية.

وقال إن العقار ما زال ملاذاً آمناً للادخار والاستثمار كما أن معظم المشترين بهدف الاستثمار وليس الاستخدام ،كما أن الدولار فى حد ذاته هو وعاء ادخارى عند البعض وهو منافس للعقار فى ذلك فيصعب جدا طرح فكرة بالدولار .

وأكد أن ثبات سعر الصرف سيساعد المطورين فى وضع سياسات تسعيرية تضمن عوائد استثمار جيدة للمشترين وتضمن قدرة الشركات على تنفيذ التزاماتها بالتكاليف المتوقعة.

وأوضح أن طرح العقار بالدولار سيؤثر بالسلب على القطاع العقارى وسيحدث حالة من الإحجام من العملاء لفقدان ميزة حفظ قيمة الأموال والاستفادة من تغير قيمة الجنيه لجنى أرباح، مضيفا أن العقار يبقى على رأس خيارات المواطنين للحفاظ على قيمة مدخراتهم، حيث أكدت فترات تذبذب سعر الذهب ذلك خلال الفترة الماضية.

و أضاف أنه لا ينبغى أن نغفل الفرق الجوهرى فى طريقة الشراء فالذهب يستوجب السداد الفورى للاستثمار، أما العقار فغالبا يكون السداد على فترات طويلة مع تثبيت السعر مما يتيح للعملاء الاستفادة القصوى من معدلات التضخم مع الأخذ فى الاعتبار الشراء من مطورين لديهم توقع جيد للتضخم لضمان تنفيذ الأعمال.

وأكد أن رفع الفائدة البنكية فى العموم يصحبه حالة من التباطؤ الاقتصادى ولكن تلك المعدلات أقل هذه المرة نظراً لإحجام بعض المودعين للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة إما لقناعتهم أن معدلات التضخم قد تفوق أسعار الفائدة الحالية أو لتفضيلهم الاحتفاظ بمدخراتهم فى صورة ذهب أو دولار أو الاستفادة من العروض العقارية وتثبيت سعر الوحدات.

وقال إن التوسع فى البيع محفوف بالمخاطر فى ظل عدم استقرار أسعار الصرف و مستلزمات الإنتاج ولكن الأمر يتعلق بسياسات البيع و التسعير وإدارة النقدية، فمن الضرورى التوازن بين التوسع فى البيع مع مراحل التنفيذ وتوجيه السيولة لتثبيت مستلزمات الإنتاج.

وأوضح أن أقل المشاريع تأثرا بعدم استقرار الأسعار أقلها فى نسب المبيعات، ولكن الأمر مقيد بالملاءة المالية ونسبة التمويل الذاتى وقدرة الشركة على الحصول على تسهيلات بنكية.

ولفت إلى أنه ما زال« الأوف بلان» هو النموذج المسيطر على القطاع العقارى بنسبة تتعدى %95 وما زال مناسب تماماً للعملاء باعتباره وعاء ادخارياً يحوز على ثقة العملاء ويحقق لهم فرص استثمارية مميزة ،ويعد مناسباً للمطورين الذين يستطيعون من خلاله تقديم مشروعات بحجم استثمارات ضخم، ولكن تبقى خبرة وجدية والتزام ورؤية المطور الفيصل فى إتمام المشروعات .

وأوضح أن من أهم العوامل التى تساهم فى الحفاظ على نظام أوف بلان وتحمى حقوق المتعاملين قانون تنظيم التطوير العقارى وك تفعيل الحساب البنكى المشترك لضمان التزام المطورين وتنظيم العلاقة بين المطور والدولة والعملاء، ولعل التحول من «أوف بلان» إلى «أون بلان» لن يتم بشكل مباشر ويستوجب إجراء العديد من التعديلات سواء تشريعية أو تعليمات البنك المركزى بشأن تمويل المشروعات تحت التنفيذ وكذلك التمويل العقاري.

وأضاف السيوفى أنه مع تذبذب أسعار الخامات وتطبيق سياسة رشيدة فى المبيعات تسعى الشركة إلى الحصول على تسهيلات ائتمانية واستخدام التمويل غير المصرفى .

وقال إن هناك مجموعة من الإجراءات لإعادة هيكلة الشركة والكيانات التابعة من ضمنها زيادة رأس المال وإعادة تقييم أصولها تمهيدا للإعلان عن «كونتكت القابضة» كخطوة نحو طرح أسهم الشركة بالبورصة المصرية. ولفت إلى عجز ملموس فى مواد البناء بالسوق المحلية خصوصًا مع توسع الدولة فى المشاريع القومية، ولعل قرار مجلس الوزراء بوقف طرح مشروعات قومية جديدة يساهم فى تضييق العجز ،موضحا أن القطاع العقارى يعانى من نقص حاد فى مستلزمات البناء وخاصة مستلزمات التشطيب والإلكتروميكانيكال والتى تحتاج بشدة لزيادة حصة المنتج المحلى وتوطين تلك الصناعات فى مصر ،متوقعا طفرة فى توطين بعض هذه الصناعات خصوصا بعد الانضمام للبريكس وتقديم حزمة حوافز استثمار قوية.