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خالد السيد مديرًا تنفيذيًا لدبلومة إعادة التأمين المتقدمة فى معهد التأمين

خطة طموح لتطوير الدبلومة وربطها بالواقع العملى
مروة عبد النبي 8:48 م, الأحد, 10 يناير 21 8:48 م, الأحد, 10 يناير 21

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قام المعهد المصرى للتأمين بتعيين خالد السيد العضو المنتدب لشركة “apex” لوساطة إعادة التأمين مديرا لدبلوم اعادة التأمين المتقدمة بمعهد التامين فى مصر

ولفت السيد إلى أن معهد التأمين فى مصر يجرى حاليًا دبلومة إعادة التأمين المهنى المتقدم ستستمر 6 شهور، تتخللها استراحة خلال شهر رمضان المعظم.

وسوف تتطرق دبلومة إعادة التأمين المهنى المتقدم المنعقدة فى معهد التامين فى مصر إلى العديد من الموضوعات أهمها إعادة التأمين والجهات المشاركة فيه، وميزات اتفاقيات الإعادة الاختياري، وكذا أنواع مختلفة من إعادة التأمين وكيفية تنفيذ اتفاقيات الإعادة النسبية.

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ولفت إلى أن هناك فصولا بالدبلومة ستشرح كيفية عمل اتفاقات إعادة التأمين بنشاط الحياة، وكيفية تصميم اتفاقيات إعادة التأمين، والقضايا القانونية المتعلقة بإعادة التأمين.

وأوضح منسق الدبلومة أن الدبلومة ستركز على إعادة تأمين الطيران وبرامج إعادة التأمين على الحوادث والإصابات، وكذا إعادة التأمين البحرى والهندسى والطاقة والمسئوليات.

تعرف على السيرة الذاتية للعضو المنتدب لـ”apex” لوساطة الإعادة

ومن المعروف أن خالد السيد العضو المنتدب لشركة “apex” ومدير دبلومة إعادة التامين بمعهد التأمين فى مصر أن لديه خبره فى التأمين وإعادة التأمين تتجاوز الثلاثون عاما

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وحاصل على درجة رفيق من معهد التأمين القانونى بإنجلترا، وخبير تأمين معتمد من نفس المعهد، إضافة لحصوله على دبلوم الدراسات العليا فى التأمين من جامعة القاهره وخبير تأمين استشاري معتمد من هيئة الرقابة المالية المصرية.

وتولى خالد السيد العديد من المناصب القياديه بمصر ومنطقة الشرق الأوسط  وافريقيا من بينها، المدير الإقليمى للعمليات الاتفاقية لمنطقة الشرق الأوسط بشركة Aon الأمريكية؛ ومدير الاكتتاب للمجمعة الإفريقيه لتأمين  البترول والطاقة ومدير الاكتتاب للمجمعة الإفريقية لتأمين الطيران.

وشغل منصب نائب المدير العام بشركة Willis Towers watson ؛ رئيس قطاع العمليات الأتفاقيه بشركة Saudi Re؛ مدير الاكتتاب بشركة أمانة الخليج بالأضافه الى منصبه الحالى كعضو منتدب لشركه Apex.

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خطة لتطوير دبلومة اعادة التأمين

وكشف خالد السيد عن وضع خطة لتطوير دبلوم اعادة التأمين ومن أهم ملامحها الربط بين المنهج النظرى وواقع سوق التأمين بمصر وكذلك التحديات اللتى تواجه قطاع التأمين بالنسبة لإعادة التأمين.

ووضع بند إطلاع الدارسين على اهم التطورات العالميه فى مجال إعادة التأمين نظرا لتأثر السوق المحلية بتغيرات سوق إعادة التأمين على المستوى العالمي وتطبيق نظام التقييم المستمر لزياده التفاعل بين المحاضرين والدارسين، علاوة على استخدام التكنولوجيا بدرجة أكبر لزيادة التواصل والتفاعل بين المحاضرين والدارسين، إضافة إلى الإقبال الكبير على التسجيل بدبلوم إعادة التأمين المتقدمة فى دورتها الحالية.

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بقلم مروة عبد النبي

صحفية إقتصادية - نائب رئيس قسم التأمين بجريدة المال

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