خالد الدستاوي يفتتح مركز خدمة عملاء رشيد ويزور «البحيرة لتوزيع الكهرباء»

استقبل اليوم المهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر خلال زيارته للشركة لمتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات استراتيجية وقومية.
واستهل العضو المتفرغ زيارته بافتتاح مركز خدمة عملاء رشيد الذى تم إنشائه وتنفيذه بالهوية البصرية الموحدة التى يتم تعميمها بمختلف الشركات وبعدها تفقد حالة الشبكة الكهربائية برشيد والموزعات والأكشاك بالمنطقة وتحويل الخطوط الهوائية إلي كابلات أرضية المارة بأعلي الكتل السكنية والمناطق الأكثر فقدا بالشركة تنفيذا لتوجيهات وزير الكهرباء.
وترأس “الدستاوى” زيارة الشركة وضم لفيف من القيادات رئيس قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالشركة القابضة، ومدير عام مراقبة الجودة لصيانة الشبكات ومدير عام جودة الخدمات واسعاد المتعاملين.
وطالب العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع القيادات والعاملين بذل قصارى جهدهم فى تحصيل مستحقات الشركة وخفض نسب الفقد فى القطاعات المختلفة.