خالد الحسيني : شركة العاصمة الإدارية تشارك فى معرض إكسبو دبى أكتوبر المقبل

تعتزم شركة العاصمة للتنمية العمرانية المشاركة فى معرض إكسبو دبى العقارى والذى من المتوقع أن ينطلق فى شهر أكتوبر المقبل.

وقال العميد خالد الحسينى المتحدث الرسمى باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، إن الشركة تشارك فى المعرض للترويج لمشروعاتها وكذلك للبحث عن فرص استثمارية أجنبية بالمدينة.

وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر أخبار اليوم العقارى، أن الشركة تستهدف من خلال البحث عن فرص حقيقية ضمن خطتها فى تصدير العقارات.

وأوضح رئس الشركة، أن المشاركة تتم بهدف الترويج للعاصمة الادارية وجذب استثمارات إليها، ومن المتوقع أن يكون المعرض بداية انطلاقة قوية لتسويق العاصمة الإدارية خارج مصر خاصة مع ظهور مشروعات منفذة بالفعل على أرض الواقع بالعاصمة الإدارية.