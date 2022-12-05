خالد إسماعيل : «هيم أنجل» تستثمر في نحو 23 شركة ناشئة بالوقت الحالي

قال خالد إسماعيل الشريك المؤسس لصندوق Him Angel، إنه يستثمر حاليا بحوالي 23 شركة ناشئة.

وأوضح خلال كلمته بجلسة الاتصالات بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين في نسخته الثامنة، إن الشركات الناشئة لديها قدرة بشكل عام للتعامل مع مستجدات الأمور بشكل عام وتغير خططها وذلك على عكس طبيعة عمل الشركات المؤسسية الكبيرة.

ولفت إلي أنه على صعيد استثمارات الصندوق التابع، فإنه خلال فترات كورونا تم عقد عدة اجتماعات متتالية مع الشركات المستثمر فيها لمعرفة التعامل مع تلك الأزمة .

ونظمت شركة «المال جى تى إم» مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن 2022 CEOs Thoughts يومى 4 و5 ديسمبر الجاري، بمشاركة مجموعة من الوزراء ورجال الأعمال والمال والمسئولين والمصرفيين والاقتصاديين، وتنعقد نسخة العام الجارى تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».

ومن ضمن المسئولين البارزين الذين افتتحوا المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية.