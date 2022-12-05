خالد إسماعيل : سعر الدولار يؤثر ايجابًا على الشركات الناشئة حال تحقيق صادرات رقمية

قال خالد إسماعيل، الشريك المؤسس لصندوق Him Angel للاستثمار في مشروعات رأسمال المخاطر، إن الشركات الناشئة أمامها فرصة للاستفادة من تحريك سعر الدولار خلال الفترات الأخيرة حال توجهها لتحقيق صادرات رقمية.

و اعتبر إسماعيل، خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن، أن تصميم الدوائر الإلكترونية من أكثر القطاعات ذات الربحية للشركات الناشئة .

ولفت إلي أن أحد أبرز أزمات الشركات الناشئة في السوق المحلية، تتمثل في تجاهل مؤسسيها للأفكار الإبداعية التي تعتبر فرصة كبيرة للمنافسة .

وأكد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتبر أحد روافد الاستثمار الأجنبي المباشر، لما يمتكله من إمكانات واعدة على رأسها مراكز البيانات و تصدير خدمات التعهد العابرة للحدود .