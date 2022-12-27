خالد إسماعيل: تم اقتطاع مداخلتي مع خيري رمضان خارج السياق.. وتوطين الإبداع في مصر يبدأ من النشء

قال الدكتور خالد إسماعيل ، الشريك المؤسس لصندوق هيم إنجلز للاستثمار فى مشروعات رأسمال المخاطر ، أن توطين الإبداع فى مصر هو عملية طويلة تبدأ من إعداد النشء داخل الحضانات مرورا بالمدراس والجامعات ، مع حب القراءة والميل نحو الثقافة.

وأوضح إسماعيل لـ ” المال ” أنه بدون الإبداع لن توجد ريادة الأعمال فى مصر ، مؤكدا أنه تم اقتطاع مداخلته عبر المداخلة التى أجراها مع الإعلامي ” خيري رمضان ” فى برنامج حديث القاهرة عبر فضائية القاهرة والناس خارج سياقها ، قائلا : لم يترك لي المساحة الكافية لشرح وجهة نظري عن بيئة ريادة الأعمال فى مصر .

وعلق : إذ كان يوجد ألف شخص مبدع فى مصر فهو رقم ضئيل للغاية مقارنة بإجمالي عدد السكان الذي يتجاوز الـ 100 مليون نسمة خاصة وأن عدد الشباب يزداد بواقع 2 مليون شاب سنويا ، معتبرا أن الجزء الأكبر من توفير بيئة مناسبة للشباب لمزيد من الابتكار وخلق الأفكار الابداعية مسئولية الدولة فى قطاعات التعليم والثقافة والإعلام.



واستشهد إسماعيل بالتجربة البرازيلية الناجحة فى خلق مناخ جيد لتنمية رياضة كرة القدم ، منوها أن رائد الأعمال يجب أن يدرك تماما بأنه ليس فى رغد من العيش بل يعاني صعوبات كثيرة من أجل الوصول إلي أهدافه .