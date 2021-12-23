خالد إبراهيم رئيسا لغرفة تكنولوجيا المعلومات حتى 2025

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT بالاتحاد العام للصناعات التشكيل النهائي لمجلس إدارتها الجديد عن الفترة من 2021/2025.

ويتضمن اختيار رئيس مجلس الإدارة والنواب والمكتب التنفيذي، حيث تم اختيار المهندس خالد إبراهيم رئيسا لمجلس إدارة الغرفة والدكتور مصطفى صالح، نائبا والمهندس سامح الملاح نائبا، وكل من محمود السيد وسيف الله بدوي أعضاء مكتب تنفيذيين.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة 15 عضوا من ممثلي شركات التكنولوجيا المصرية حيث يتضمن التشكيل 4 ممثلين عن الشركات الكبيرة ومثلها للمتوسطة ومثلها للصغيرة، فضلا عن 3 أعضاء آخرين يتم تعيينهم بقرار من وزارة التجارة والصناعة.