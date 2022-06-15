خالد إبراهيم: الإعلان عن مبادرة Go africa في مؤتمر «وطن رقمي السابع».. ومشاركة وزير الاتصالات الزامبي ورئيس هيئة دبي الرقمية 

كشف خالد ابراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT بالاتحاد العام للصناعات، عن تفاصيل المؤتمر السنوي السابع للغرفة وطن رقمي برعاية وحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات خلال يومي 19 و 20 يونيو الحالي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الغرفة اليوم الأربعاء.

وقال إبراهيم إن الغرفة تهدف إلى تنمية أعمال الشركات الأعضاء عن طريق 4 آليات تشجيع الطلب المحلي والخارجي وتنمية القدرات والابتكار ، موضحا أن المؤتمر السنوي السابع للغرفة وطن رقمي يأتي في إطار تنمية الطلب المحلي والخارجي.

وتابع: ستشهد لأول مرة يتم مشاركة وزير الاتصالات من زامبيا ورئيس هيئة دبي الرقمية ونائب وزير اتصالات تنزانيا وممثلين من مجالس إدارات غرف الأردن والبحرين، معتبرا أن الغرفة تولي اهتماما بدولتي زامبيا وتنزانيا مع وجود طفرات تكنولوجية داخل البلدين ومقر دول الكوميسا في زامبيا.

ولفت إلي أن مؤتمر وطن رقمي هذا العام سيشهد الاعلان عن مبادرة Go africa ، مع التركيز علي احتضان الأفكار التكنولوجية التي تخدم القطاع الصناعي ، لافتا إلي أن المؤتمر يضم 10 رعاة منهم اتصالات مصر واي فاينانس ودلتا للأنظمة والبريد المصري و 7 شركاء.

وتابع : يشارك في وطن رقمي ٧ نحو 60 شركة و 16شركة ناشئة ، مبينا أن اليوم الثاني من المؤتمر سيشهد تنظيم جلسة تضم ممثلين من 5 غرف لتسليط الضوء علي احتياجاتها التكنولوجية.