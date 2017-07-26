خالد أبو هيف يطالب بإعادة انتخابات البورصة

شريف عمر



طالب خالد أبو هيف ممثل شركة الملتقى العربى للاستثمارات، لجنة فحص الاعتراضات بإعادة العملية الانتخابية لما شابها من مخالفات وصفها بالجسيمة.



وقالت الشركة فى بيان حصلت المال على نسخة منه “نطالب رئيس لجنة فحص اعتراضات الانتخابات باتخاذ اللازم قانونا طبقا للمادة رقم 13 من القرار الوزاري رقم 95 / 2017 بشأن إعادة العملية الانتخابية نظرًا لما شابها من مخالفات فى الإجراءات، وكذلك موضوعها ومضمونها وإلزام القائمين على الانتخابات المقبلة (حال الاستجابة) من التحقق من صحة التفويضات الصادرة من الشركات التى لها حق التصويت بمضاهات التوقيعات بما لديها من نماذج توقيعات للممثل القانونى لكل شركة قبل السماح لها بالتصويت”.



جدير بالذكر أن انتخابات اختيار ممثل للشركات المقيددة أجريت، يوم الاثنين الماضى، وأسفرت عن فوز هاشم السيد الرئيس التنفيذى لشركة المصريين للإسكان ضد منافسه خالد أبو هيف العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى، فى انتخابات شهدت جدلا حول التفويضات المستخدمة فى التصويت، وعلى رأسها تفويضات شركات النصر للملابس كابو، حديد عز، الجوهرة للسيراميك، العز الدخيلة.



وقضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى 22 يوليو الجارى بإدراج اسم ممثل شركة الملتقى العربى للاستثمارات ضمن قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية 2017-2021 على مقعد الشركات المقيدة، وتم تنفيذ الحكم وأجريت العملية الانتخابية أول أمس الاثنين.

وتطعن شركة الملتقى العربى على العملية الانتخابية لتضمنها ما وصفته بـ”شبهة أخطاء ومخالفات جسيمة” متمثلة فى التالى:

– أن لجان التسجيل كان مقرها خارج الدائرة الانتخابية وفى الحديقة الملحقة بالمبنى مما جعلها خارج السيطرة.

– عدم تأكد إدارة البورصة والمسئولين عنها من صحة التفويضات الصادرة من الشركات التى لها حق الحضور للتصويت عن طريق مضاهاة التوقيعات بالتفويضات على نماذج التوقيعات الموجودة لدى البورصة، مما نتج عن ذلك تفويضات غير صحيحة أثرت بالسلب على نتيجة الانتخابات.

– قيام عدد من الشركات بالطعن على التفويضات المنسوبة إلى شركاتهم بسبب عدم صحتها.