خالد أبو بكر : مقاطعة الانتخابات الرئاسية خيانة

أحمد صبرىقال خالد أبو بكر، المحامى والإعلامى السابق، إن مقاطعة الانتخابات الرئاسية فى الوقت الحالى تعتبر خيانة، حيث الظروف السياسية فى السنوات الماضية هى التى دفعت الرئيس السيسي للانتحابات، متسائلًا: أين كانت المعارضة فى السنوات الأربع من رئاسة السيسي.جاء ذلك خلال تعليقه على المؤتمر الذى

أحمد صبرى





قال خالد أبو بكر، المحامى والإعلامى السابق، إن مقاطعة الانتخابات الرئاسية فى الوقت الحالى تعتبر خيانة، حيث الظروف السياسية فى السنوات الماضية هى التى دفعت الرئيس السيسي للانتحابات، متسائلًا: أين كانت المعارضة فى السنوات الأربع من رئاسة السيسي.

جاء ذلك خلال تعليقه على المؤتمر الذى عقدته أحزاب المعارضة وأعنت فيه مقاطعة الانتخابات الرئاسية.