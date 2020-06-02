خالد أبو بكر : الأهلي سيدفع لـ«آل الشيخ» أكثر من نصف مليار جنيه

كشف المحامي خالد أبو بكر، عن القيمة المالية التي سيكون على مجلس إدارة الأهلي ردها إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، والتي تقدر بأكثر من نصف مليار جنيه، وسيتم صرفها من داخل خزانة القلعة الحمراء.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرر رفع اسم المستشار تركي آل الشيخ، من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي الأهلي، وذلك خلال اجتماع اليوم الذي تم بين أعضاء المجلس؛ عبر «فيديو كونفرانس».

وقرر مجلس الأهلي مخاطبة وزير الشباب والرياضة، بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي، ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة.

وقال خالد أبو بكر، خلال تدوينة عبر صفحته الرسمية على تويتر : «للتاريخ وللحق، الخطيب هايرجع أكثر من نصف مليار جنيه من خزينة الأهلي؛ لأنه ومجلس إدارته لم يحسنوا إدارة الموقف، ولم يكونوا على قلب رجل واحد بعد مهاترات لا تليق باسم النادي وتاريخه».