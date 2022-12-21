خالد أبو المكارم: 8.5 مليار دولار صادرات الصناعات الكيماوية بنهاية العام

توقع خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن تصل الصادرات بنهاية العام الحالى إلى ماقيمته 8.5 مليار دولار.

وأوضح خلال اجتماع المجلس اليوم أنه إذا كانت صادرات الصناعات الكيماوية حققت خلال الـ10 اشهر الاولى من العام الحالى ماقيمته 7.1 مليار دولار بمعدل زيادة نسبته 27% عما تحقق خلال نفس الفترة من العام الماضى ، فإن هناك العديد من العوامل الايجابية محليا ودوليا من شانها المساهمة في استمرار تحقيق الصادرات المصرية وبخاصة الصناعات الكيماوية لمعدلات نمو ملموسة والوصول بالصادرات بنهاية العام إلى ما قيمته 8.5 مليار دولار

وأعلن عن موافقة المجلس علي تخفيض رسم عضوية الشركات بمجمعات الصناعات الصغيرة والتي ليس لها سابقة تصديربنسبه تصل إلي ٥٠% وذلك لمده عام لمساعدتها وتجهيزها للتصدير من خلال توفير مساندة مقدمي الخدمات لها للوصول بصادراتها إلي الأسواق الخارجية

أكد علي ضرورة دعم هذة الشركات من خلال دعم مشاركتها بالمعارض والبعثات التجارية

وقال إن المجلس سيدرس امكانية خفض الدعم لبعض المنتجات والتي حصلت علي مبالغ كبيرة من الدعم ولفترات زمنية طويله وذلك لاتاحه الفرصة لمنتجات أخرى تحصل علي المساندة بما يمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية

من جانبه أكد مصطفي الجبلي وكيل المجلس، على أهميه دعم الشحن مع الارتفاع الكبير في أسعار الشحن عالميا.

وأشار إلى أنه على سبيل المثال لا تحتاج الأسمدة إلى مساندة في الوقت الذي تحتاج صادراتها إلى دعم الشحن.

وقال: “إذا كان حجم صادرات الأسمدة إلى البرازيل يصل إلي 30 مليون طن، تبلغ قيمه شحنها نحو 30 مليون دولار فإنه اذا كان هناك دعم للشحن تبلغ نسبته نحو 10% بقيمة 3مليون دولار فإنه من المتوقع أن يصل العائد من هذا الدعم نحو 150 مليون دولار”.