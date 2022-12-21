خالد أبو المكارم: الأسمدة في مقدمة صادرات القطاع.. وتركيا أبرز المستوردين للكيماويات

قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إنه قد حققت معظم بنود صادرات الصناعات الكيماوية خلال الفترة من يناير – أكتوبر 2022 زيادة واضحة لعل أبرزها صادرات الأسمدة بنسبة زيادة 46% لتبلغ ماقيمته 2.678 مليار دولار واللدائن بنسبة زيادة 7% لتبلغ ماقيمته 2.114 مليار دولار والكيماويات العضوية وغير العضوية والمتنوعة بنسبة زيادة 57% لتبلغ اجمالى قيمة صادراتها 1.453 مليار دولار.

وأشار خلال اجتماع المجلس اليوم، إلى أنه على الرغم من التراجع النسبى للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية إلى السوق التركية بنسبة 6% إلا أنها مازالت تتصدر قائمة اهم الاسواق المستوردة لمنتجات قطاع الصناعات الكيماوية بماقيمته 775 مليون دولار ، وفى المقابل ارتفعت قيمة الصادرات إلى أهم 10 أسواق بنسبه 54% منها ايطاليا وفرنسا وانجلترا واسبانيا وبلجيكا والبرازيل والمغرب وهولندا بالاضافة الى الهند التى جاءت فى المرتبة الخامسة فى قائمة اهم 10 اسواق حيث ارتفعت الصادرات اليها مما قيمته 234 مليون دولار خلال الفترة من يناير الى اكتوبر 2021 الى ماقيمته 405 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الحالى 2022.

وذكر أنه وفقا لتقرير صادر عن المفوضية الأوروبية فقد حلت مصر محل روسيا في صادرات الأسمدة والتي شهدت زيادة واضحة من 521 مليون يورو خلال العشرة أشهر الأولى من 2021 إلى 1.5 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام الحالي بنسبة زيادة تقدر بنحو 187.5%.

وجاءت فرنسا كأكبر الدول المستوردة للاسمدة بقيمة375 مليون يورو يليها ايطاليا بقيمة 249 مليون يورو وإسبانيا بقيمة 183 مليون يورو ثم اليونان بقيمة 149 مليون يورو.

وقال إنه بلغ إجمالي عدد الشركات المصدرة نحو 22347 بمعدل نمو 4%.