«خالدة» و«قارون» تستهدفان حفر 127 بئرًا بترولية.. واستثمارات تتجاوز المليار دولار

خلال العام المالى المقبل 2022/ 2023

عُقدت أعمال الجمعيات العامة لشركتي «خالدة» و«قارون » للبترول، برئاسة وزير البترول، لإعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2022/ 2023 والموازنة المعدلة للعام المالى الجارى 2021/ 2022.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية خلال اجتماع جمعيات شركتى خالدة وقارون ضرورة تضافر الجهود لتنفيذ خطة عمل تلبي الطموحات فيما يتعلق بزيادة إنتاج الثروة البترولية من الخام والغاز والمتكثفات خاصة مع الارتفاع الحالي في اسعار البترول العالمية.

ووجه الملا بالاستمرار في رفع كفاءة الأداء والالتزام الصارم بمعايير السلامة وحماية البيئة والتدريب المستمر للعاملين والتحول للأنظمة الرقمية التي تسهم في اتخاذ القرارات في التوقيت والزمان المناسبين.

من جانبه، استعرض المهندس سعيد عبد المنعم رئيس شركة خالدة للبترول أهم مؤشرات العام المالى القادم، حيث أوضح أنه من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات مبدئيا إلى 900 مليون دولار.

وقال إنه من المخطط أن يشهد نشاط حفر الآبار التنموية والاستكشافية حفر اكثر من 100 بئر، و تحقيق متوسط إنتاج يومي 132 ألف برميل زيت خام ومتكثفات وبوتاجاز و631 مليون قدم مكعب غاز طبيعي.

بينما أوضح المهندس اشرف عبدالجواد رئيس شركة قارون للبترول أنه من المخطط إنتاج حوالى 5. 20 الف برميل يومياً خلال العام المالى 2022 /2023 بإستثمارات 242 مليون دولار.

وستعتمد الشركة بصفة أساسية على برنامج حفر يشمل 27 بئرا استكشافية وتنموية، إضافة إلى الإستمرار فى تنفيذ خطة إصلاح وصيانة الآبار، وكذلك إعادة إكمال الآبار لتحقيق أعلى معدلات إنتاج، والحفاظ على المعدلات المرتفعة لمتوسط عمر الآبار.

حضر أعمال الجمعيات العامة لشركتى خالدة وقارون الجيولوجى اشرف فرج وكيل اول الوزارة للإتفاقيات والاستكشاف والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والمهندس علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) ونوابه والمهندس ديفيد تشى نائب الرئيس والمدير العام لشركة اباتشى الامريكية بمصر والمهندس محمد وسام مدير عام قطاع شئون الغاز بالوزارة.