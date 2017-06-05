خالدة للبترول تخطط لحفر 38 بئراً

أحمد اللاهونى:تعتزم شركة خالدة للبترول فى خطة عملها خلال عام 2017 / 2018 حفر 53 بئراً تنموياً و38 بئراً استكشافية باستثمارات حوالى 800 مليون دولار لتساهم فى تعظيم الإنتاج الذى من المقدر أن يتجاوز الـ 151 ألف برميل يومياً من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز و800 مليون قدم مكعب غاز يومياً، كما تست



أحمد اللاهونى:

تعتزم شركة خالدة للبترول فى خطة عملها خلال عام 2017 / 2018 حفر 53 بئراً تنموياً و38 بئراً استكشافية باستثمارات حوالى 800 مليون دولار لتساهم فى تعظيم الإنتاج الذى من المقدر أن يتجاوز الـ 151 ألف برميل يومياً من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز و800 مليون قدم مكعب غاز يومياً، كما تستهدف أيضاً بدء برنامج للمسح السيزمى ثلاثى الأبعاد فى مناطق غرب كلابشة وخالدة -3 بالمشاركة مع شركة أباتشى الأمريكية.

وقال المهندس خالد موافى رئيس الشركة ان “خالدة” تنتج الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعى من 16 منطقة امتياز وتحرص على تحقيق معادلة الإنتاج الصعبة والمتمثلة فى تعظيم الإنتاج وزيادة الاحتياطى بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق وذلك من خلال منظومة متكاملة ومتوافقة مع الإجراءات والتطبيقات القياسية للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، مشيراً إلى أن خالدة تعتبر المنتج الأكبر للغاز الطبيعى فى منطقة الصحراء الغربية .

واضاف ان استمرار النجاح فى عمليات الاستكشاف خلال عام 2016 /2017 نتيجة الجمع بين مفاهيم جديدة للاستكشاف وإعادة المعالجة السيزمية ثلاثية الأبعاد حيث حققت الشركة 8 اكتشافات بترولية جديدة بنسبة نجاح 62% من أهمها كشف منيس وشرق سكوربيون وبرافو وغرب هيرونيفر والتى أضافت احتياطيات جديدة تقدر بأكثر من 3 مليون برميل زيت خام، كما أوضح أن إجمالى انتاج الشركة من الزيت الخام والمتكثفات بلغ حوالى 2ر45 مليون برميل بالإضافة إلى 500 ألف برميل بوتاجاز و248 مليار قدم مكعب غاز طبيعى .

جاء ذلك خلال تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حقول شركة خالدة للبترول بمنطقة الصحراء الغربية، امس، لمتابعة سير العمل فى المواقع البترولية ومشاركة العاملين يوماً من أيام شهر رمضان الكريم، رافق الوزير خلال الزيارة وكلاء وزارة البترول لشئون البترول والغاز والاتفاقيات والاستكشاف ورئيسا هيئة البترول والقابضة للغازات الطبيعية ورئيس شركة أباتشى مصر ونواب رئيسا هيئة البترول وإيجاس للإنتاج .

وأكد الوزير خلال الجولة أن هذه الزيارة تأتى في إطار متابعة العمليات الإنتاجية للحقول المنتجة وخطط حفر الآبارالاستكشافية والتنموية للآبار الجديدة المكتشفة لسرعة وضعها على الإنتاج، لأنها تُعد من أهم محاور برنامج تحديث وتطوير قطاع البترول الجارى تنفيذه، مشيراً إلى أن حقول شركة خالدة من أهم الحقول المنتجة بمنطقة الصحراء الغربية بالمشاركة المثمرة مع شركة أباتشى .

وأضاف أن قطاع البترول يسابق الزمن لبناء مصر الجديدة ولا يوجد أمامه إلا العمل الجاد، مؤكداً أن كل نقطة برميل زيادة في الإنتاج تقلل من الاستيراد وتوفر العملة الصعبة وهذا يساعد على تحسين الاقتصاد القومى .