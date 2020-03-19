«خالدة» تؤكد استمرار الإنتاج بمواقع امتيازها دون تأثر أو توقف

أكد المهندس سمير عبادى، رئيس مجلس إدارة خالدة للبترول، استقرار العمل بمواقع الامتياز التابعة للشركة، نافيًا تأثرها أو توقفها خلال الفترة الماضية أو الراهنة.

وكانت بعض الأخبار قد ترددت مؤخرًا عن توقف جزئي لعمليات الإنتاج بمواقع الشركة، على خلفية اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا لخبير أجنبى بالحقول التابعة لها.

رئيس الشركة: العمل يتم وفقًا لمقاييس وإجراءات السلامة والطرق الوقائية

وقال عبادى، لـ«المال»، إن العمل مستمر فى الحقول ولم يتوقف حتى خلال فترة السيول والأمطار الغزيرة، مع اتخاذ كل التدابير الوقائية وإجراءات السلامة الخاصة بالعمالة الفنية والهندسية داخل الموقع.

وتتضمن الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى 2020/2019، لشركة خالدة للبترول 732 مليون دولار استثمارات مستهدفة، بزيادة 80 مليون دولار لحفر 67 بئرًا، بواقع 30 بئرًا استكشافيًّا، و37 بئرًا تنمويًّا لإنتاج الزيت الخام والغاز، إلى جانب عمليات إعادة اكمال الآبار.

كما تستهدف، خلال العام المالى 2021/2020، زيادة الاستثمارات التى يتم ضخها وتقدر بقيمة 792 مليون دولار.

وتتضمن الخطة الجديدة حفر 80 بئرًا خلال العام، بواقع 29 بئرًا استكشافيًّا و51 بئرًا تنمويًّا، إلى جانب عمليات إكمال وإعادة إكمال الآبار؛ بهدف تحقيق معدلات إنتاج تقدر بنحو 150 ألف برميل زيت خام ومكثفات يوميًّا و715 مليون قدم مكعبة غاز طبيعى يوميًّا، إلى جانب 1357 برميلًا من البوتاجاز.

وتابع عبادى: نكثف من عملنا بمواقع الانتاج مستهدفين تحقيق المعدلات الانتاجية المخططة.