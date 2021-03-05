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خاصة لأوروبا .. تقرير هولندي يبرز تقدم مصر بمجال تصدير الغاز الطبيعي

خلال الفترة المقبلة
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7:21 م, الجمعة, 5 مارس 21 7:21 م, الجمعة, 5 مارس 21

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نشر موقع Verocy الهولندى المتخصص فى الاستشارات الاستثمارية فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقريرًا عن تقدم مصر واستمرار ازدهارها فى مجال تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أنه فى ظل تنامى الطلب المتوقع على الغاز الطبيعى وتمتع مصر ببنية تحتية متميزة لتصدير الغاز المنتج من حقولها وحقول شرق المتوسط مما يجعلها مؤهلة للمساهمة فى تأمين احتياجات الأسواق الأوروبية بصفة خاصة خلال الفترة المقبلة.

الغاز الطبيعى المسال
الغاز الطبيعى المسال

وأوضح التقرير الذى كتبه المحلل الاقتصادى سيريل ويدر شوفن  – تحت عنوان ( إحياء تصدير الغاز المصرى.. بوادر التوسع فى صادرات الغاز المسال لدول شرق المتوسط ) أن مصر التى تعد دولة رائدة فى إنتاج الغاز فى إفريقيا تتقدم بخطوات سريعة نحو المشاركة بدور فعال فى تلبية الاحتياجات الناجمة من الانتعاش المتوقع للطلب على الغاز بالأسواق بعد التراجع فى عام ٢٠٢٠.

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ورصد التقرير عددًا من البوادر الإيجابية لتصدير الغاز الطبيعى المسال من مصر وتشمل استمرار صادراته من مصنع ادكو والتى تصل أغلبها إلى الأسواق الآسيوية خاصة الصين والهند، كما عاد مصنع دمياط لتصدير الغاز المسال إلى العمل مجددًا فى فبراير الماضى بعد توقف دام ٨ سنوات. 

وأشار التقرير إلى أن حقل ظهر العملاق والاكتشافات الأخرى بمصر وشرق المتوسط تمكنها من العودة كواحدة من أهم الدول المصدرة للغاز الطبيعى المسال.

وألقى التقرير الضوء على التصريحات الأخيرة للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن خطط التوسع في تصدير الغاز المسال والتى تراعى أساسيات السوق ووضع الأسعار خلال الفترة المقبلة ، مؤكدًا أن مصر تمكنت من رفع قدراتها التصديرية من الغاز الطبيعى المسال إلى ٥ر١٢ مليون طن سنويًا بعد تشغيل مصنع دمياط لإسالة الغاز بطاقة ٥ر٤ مليون طن. 

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وأضاف التقرير أن مصانع تصدير الغاز الطبيعى المسال فى مصر بكل من ادكو ودمياط تعد خيارًا مهمًا لمنتجى الغاز من الشركات العالمية العاملة بشرق المتوسط مثل شركة شيفرون الأمريكية التى أبدت رغبتها فى ربط الحقول البحرية التابعة لها بمصانع إسالة الغاز فى مصر، كما يتجه الفائض المحلى من الغاز إلى تسهيلات مصانع إسالة الغاز. 

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وعلى جانب آخر، يسلط التقرير الضوء على خطط مصر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعى مشيرًا  إلى إعلان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا عن مزايدة كبرى للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية لكل من هيئة البترول وشركة إيجاس علاوة على توقيعه اتفاق مؤخرًا مع شركة شل للبحث والاستكشاف فى مياه البحر الأحمر.

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