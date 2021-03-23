«خارج المجموع» على مسرح الطليعة.. الخميس

قال المخرج محمد مرسي، مدير فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي “خارج المجموع” -من إنتاج الفرقة- سيعرض ابتداء من يوم الخميس المقبل ٢٥ مارس أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح الطليعة بالعتبة في السابعة مساء.

وأضاف مرسي أن ذلك يأتي في تعاون مشترك بين فرقتي مسرح الإسكندرية ومسرح الطليعة، إدارة المخرج عادل حسان .

يشار إلى أن العرض المسرحى “خارج المجموع” ضمن العروض المسرحية التي أنتجت ضمن مبادرة “المؤلف مصري” التي أطلقها البيت الفني للمسرح، والتي أقامتها فرقة مسرح الإسكندرية؛ لتنشيط الحركة المسرحية وتحفيز الشباب علي الإبداع .

عرض “خارج المجموع” يتناول مشكلة التنمر والحكم على الآخر داخل المجتمع وأثر ذلك فى الآخر حتى لو كان على سبيل المزاح .

العرض بطولة محمد الكوتي، إسلام وسوف، إسلام عوض، سارة فؤاد، أحمد عبدالجواد، ديكور رشا غطاس، تأليف موسيقى محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، تأليف وإخراج أحمد عبد الجواد.