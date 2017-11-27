خارجية النواب : نعد وثيقة بالتحديات الحالية لإرسالها إلى أصدقائنا في العالم

ياسمين فوازعقد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، لقاءً مع جيس داتون، سفير كندا بالقاهرة، اليوم الاثنين، بحضور النائبة سامية رفلة وكيل اللجنة، والنائب طارق الخولي أمين سر اللجنة.في بداية اللقاء رحب النائب طارق رضوان بالسفير الكندي، والذى قدم خالص تعازيه للشعب المصري في الحادث

ياسمين فواز





عقد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، لقاءً مع جيس داتون، سفير كندا بالقاهرة، اليوم الاثنين، بحضور النائبة سامية رفلة وكيل اللجنة، والنائب طارق الخولي أمين سر اللجنة.

في بداية اللقاء رحب النائب طارق رضوان بالسفير الكندي، والذى قدم خالص تعازيه للشعب المصري في الحادث الإرهابي الذى وقع بمسجد الروضة بمحافظة شمال سيناء، مؤكدًا أن مصر دولة كبيرة وسيظل دورها محوريًّا ليس فقط بالمنطقة، بل في العالم كله، كما أكد أن مصر دولة صديقة لكندا.

وقال رضوان إن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم أجمع، وأنه لا يمر يوم دون سقوط شهداء من المدنيين والجيش، ونعمل الآن على إعداد وثيقة تشمل كل التحديات التي تواجه مصر لنرسلها إلى أصدقائنا في العالم، ونأمل في أن تقف الدول الصديقة بجوار مصر في مواجهة تلك التحديات.

وتطرَّق اللقاء إلى أزمة اللاجئين، وأكد رضوان أن مصر تستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، يقدر عددهم بـ5.7 مليون لاجئ، منهم 600 ألف سوري، وتعمل الدولة على تيسير إقامتهم فى مصر، فهم يتمتعون بكل الخدمات الصحية والتعليمية ويحصلون على الوظائف، مثلهم مثل المصريين، ومصر تفعل ذلك من واقع إحساسها بالمسئولية تجاه شعوب المنطقة ولا تنتظر مصر من الغرب تقديم إعانات أو مساعدات بل تعاون في كل المجالات.

وأوضح رضوان أن مصر تسعى جاهدة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، بجانب إقامة مشروعات كبيرة؛ لتوفير فرص عمل لأبناء مصر وزيادة معدل النمو الاقتصادي.

من جانبه ثمّن السفير الكندي الجهود التي تبذلها مصر من أجل تحقيق الاستقرار بالمنطقة، وفي مقدمة ذلك تحقيق المصالحة الفلسطينية، ودور مصر في حل الأزمة اللبنانية الأخيرة.

كما أبدى رضوان رغبته في مزيد من التعاون بين البلدين، خاصة البرلماني منها، عن طريق إجراء زيارات متبادلة بين أعضاء من برلماني البلدين، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على العلاقات المتميزة بين البلدين.