خارجية النواب : نرفض ضغوط المعونة الأمريكية على مصر

ياسمين فوازقال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، إنه لم يعد من المقبول لدى الشارع المصرى استخدام المعونة الأمريكية كأداة ضغط على مصر فى أي شأن. جاء ذلك تعليقا على ما نشر فى وكالة رويترز أمس الثلاثاء، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة قررت ع

ياسمين فواز

قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، إنه لم يعد من المقبول لدى الشارع المصرى استخدام المعونة الأمريكية كأداة ضغط على مصر فى أي شأن.

جاء ذلك تعليقا على ما نشر فى وكالة رويترز أمس الثلاثاء، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة قررت عدم منح مصر 95.7 مليون دولار كمساعدات وتأجيل 195 مليون دولار بدعوى عدم إحراز تقدم في مجال احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية.

وأضاف الخولى بأنه لم يعد من المجدى استخدام فزاعات حقوق الإنسان كطريق للتدخل فى الشأن الداخلى المصرى، وإغفال تضحيات الشعب المصرى فى مواجهة الإرهاب الذى شاركت فى صناعته إدارة أوباما السابقة كما وصف الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية.

وأكد الخولى بأن قرار الجانب الأمريكى يتنافى مع دعوات دعم جهود الدول فى مكافحة الارهاب، ويتسبب فى الاضرار بالمصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة ذاتها.