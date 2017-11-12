خارجية النواب تنسق لزيارة وفد برلمانى مجرى.. الأسبوع المقبل

ياسمين فواز عقد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الأحد، لقاءً مع بيتر كيفيك، سفير المجر بالقاهرة -بمقر اللجنة- كخطوة تنسيقية قبيل زيارة رئيس البرلمان المجري، المفترض أن يزور مصر خلال الأسبوع الحالي، يرافقه وفداً من…

ياسمين فواز

عقد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الأحد، لقاءً مع بيتر كيفيك، سفير المجر بالقاهرة -بمقر اللجنة- كخطوة تنسيقية قبيل زيارة رئيس البرلمان المجري، المفترض أن يزور مصر خلال الأسبوع الحالي، يرافقه وفداً من برلمان المجر، لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة العلاقات البرلمانية.

جدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قد أجري زيارة رسمية إلى المجر العام الماضي، وتطرق اللقاء إلى الزيارة المرتقبة لعضو البرلمان الأوروبي للنائب هوليفيني جيورجي الأسبوع المقبل.

من جانبه، عبر السفير عن تقدير بلاده ودعمها لمصر في حربها على الإرهاب، وفى هذا السياق أكد النائب أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم أجمع خاصة أوروبا، وأن هذه الحرب كلفت مصر ثمناً باهظاً، ما يلقى بظلاله على الأوضاع الداخلية فى مصر، كما أن مصر تقوم بدور كبير من أجل حماية الحدود وذلك للحيولة دون وصول الهجرة غير الشرعية للسواحل الأوروبية، وهو ما لا تقدره أوروبا ويتحدثون فقط من منظور أحادي وهو ملف حقوق الإنسان من الناحية السياسية، دون النظر لباقي الجوانب التي حققت فيها مصر نجاحا كبيراً، مثل البنية التحتية والتنمية بوجه عام.

وفي هذا السياق، أكد السفير تفهمه لطبيعة الأوضاع في مصر، كما ثمن الجهود المصرية المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، مؤكداً أن مصر لها دور كبير فى العديد من الملفات على الصعيد الإقليمى مثل الملف السوري والليبي.

وأكد رضوان أن خطة لجنة العلاقات الخارجية خلال دور الانعقاد الحالي تتضمن صياغة رؤية ذات أهداف، ومهام ومراحل تنفيذ لعرض الوضع الراهن فى مصر، وتحقيق هدف رئيسي وهو إعادة عرض مصر على العالم في العديد من المجالات، مثل الاقتصاد والسياحة والزراعة وقانون الاستثمار الجديد، الذي يستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالإضافة إلى عقد اجتماعات مشتركة مع لجان المجلس الأخرى لتحقيق هذا الهدف.