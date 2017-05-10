خارجية النواب تناقش نتائج الانتخابات الفرنسية وتداعياتها

قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت أمس الثلاثاء، نتائج الانتخابات الفرنسية وتداعياتها على العلاقات المصرية الفرنسية، واستعرضت طلبات الإحاطة ومشروعي القانونين المحالين للجنة استعدادا لمناقشتهم مع وزارتي الخارجية والهجرة.

وأضاف الخولى أن اللجنة أكدت على توجيه التهنئة للرئيس الفرنسي الجديد بتوليه منصبه، وأعربت عن أملها فى أن ينعكس ذلك إيجابا على العلاقات المصرية الفرنسية.

أما عن مشروعي القانونين المقدمين حول زيادة رسوم الأعمال القنصلية وتأشيرات الدخول أو المرور فى الداخل والخارج، ومشروع القانون المتعلق بتعديل إحدى مواد قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، فقد انتهت اللجنة إلى تأجيل نظرهما إلى اجتماع آخر بحضور مقدمي مشروعي القانونين، كما جرى خلال الاجتماع تناول طلبات الإحاطة المحالة إلى اللجنة للاطلاع عليها استعداداً لمناقشتها فى اجتماعات قادمة بحضور ممثلي وزارتي الخارجية والهجرة.