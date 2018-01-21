خارجية النواب تلتقي سفراء 5 دول الأسبوع الجارى

ياسمين فواز:أعلن النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن عقد اللجنة سلسلة من اللقاءات خلال الأسبوع الجارى، مضيفا أن اللجنة تعقد اليوم الأحد لقاء مع Jose Octavio Trip سفير المكسيك، إضافة إلي لقاء مع Madlena Fisher سفيرة البرتغال، إلي جانب لقاء ثالث مع السفير علي العايدي سفير ا

ياسمين فواز:

أعلن النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن عقد اللجنة سلسلة من اللقاءات خلال الأسبوع الجارى، مضيفا أن اللجنة تعقد اليوم الأحد لقاء مع Jose Octavio Trip سفير المكسيك، إضافة إلي لقاء مع Madlena Fisher سفيرة البرتغال، إلي جانب لقاء ثالث مع السفير علي العايدي سفير الأردن.

وأشار رضوان إلي أن اللجنة تعقد غدا الإثنين لقاء مع Song Aiguo سفير الصين، إلي جانب لقاء آخر مع مستشار وزير الخارجية الكندي للشئون البرلمانية عمر الجبرة والوفد المرافق له.

وتابع أن الثلاثاء القادم تعقد اللجنة أيضا لقاءين أحدهما مع Sibille de Cartier سفيرة بلجيكا، والثاني مع Neil Hawkins سفير استراليا.