خارجية النواب تعلن تفاصيل اللقاء مع شكري

ياسمين فوازالتقي طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم الاثنين، سامح شكري وزير الخارجية وذلك في إطار الحرص المتبادل علي التواصل الدائم بين الخارجية والبرلمان ممثلا في لجنة العلاقات الخارجية. وبحث شكري ورضوان مجالات التعاون بين وزارة الخارجية ولجنة العلاقات ال

ياسمين فواز

التقي طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم الاثنين، سامح شكري وزير الخارجية وذلك في إطار الحرص المتبادل علي التواصل الدائم بين الخارجية والبرلمان ممثلا في لجنة العلاقات الخارجية.

وبحث شكري ورضوان مجالات التعاون بين وزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية.

وقال طارق رضوان ان وزير الخارجية اكد علي اهمية الدور الوطني المهم الذي تقوم به اللجنة ومجلس النواب لتعريف وتوعية المصريين بمواقف مصر علي مختلف الاصعدة وتجاه كل القضايا اقليميا ودوليا.

وأوضح رضوان أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على تكثيف الزيارات المتبادلة بين سفراء وزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لشرح مواقف مصر في مختلف القضايا الخارجية كما تم الاتفاق علي ترتيب زيارة لوزير الخارجية إلى لجان البرلمان المختصة بقضايا السياسة الخارجية