خارجية النواب تطالب بوقفة دولية ضد الإرهاب

ياسمين فوازشدد النائب طارق رضوان، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على أهمية القمة الخامسة لرؤساء البرلمانات فى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتي يستضيفها مجلس النواب على مدار يومين، بدءا من اليوم السبت، بمشاركة عدد كبير من رؤساء ال

ياسمين فواز

شدد النائب طارق رضوان، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على أهمية القمة الخامسة لرؤساء البرلمانات فى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتي يستضيفها مجلس النواب على مدار يومين، بدءا من اليوم السبت، بمشاركة عدد كبير من رؤساء البرلمانات.

وأوضح رضوان في تصريحات له، أن القمة الخامسة سيتم تخصيصها لبحث مكافحة الإرهاب فى المنطقة الأورومتوسطية والتي تضم 44 عضوا من ضمنهم 28 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي و16 دولة من ضمنهم مصر وعددا من الدول الأفريقية، الأمر الذي سيؤدي إلى تكثيف التعاون والاتحاد الدولي بين هذه الدول بهدف مكافحة الإرهاب في المنطقة.

وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إلى أن هذه القمة تأتي في توقيت مناسب نظرا لما تمر به دول المنطقة من حوادث إرهاب وتطرف، تضرب الجميع بلا تفرقة، لذلك لابد من وجود وقفة دولية وتعاون مشترك بين جميع دول العالم للقضاء على هذا الإرهاب الأسود.

ونوه طارق رضوان، إلى أن البرلمان المصري سيسعى إلى استغلال هذه القمة لتوجيه الدول المشاركة إلى دعم عملية القضاء على الإرهاب عسكريا وماديا ولوجيستيا، مشددا على أن مصر تقف وحدها في مواجهة التطرف وتحارب نيابة عن العالم.