خارجية النواب تشيد بالموقف الصيني الداعم لمصر في انتخابات اليونسكو

تطالب دول القارة السمراء بالالتزام بموقف الاتحاد والبرلمان الإفريقى بدعم خطاب ياسمين فوازوجّهت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، الشكر لجمهورية الصين الشعبية لإعلانها قرار سحب مرشحها فى انتخابات اليونسكو، لصالح مرشحة مصر السفيرة مشيرة خطاب.

تطالب دول القارة السمراء بالالتزام بموقف الاتحاد والبرلمان الإفريقى بدعم خطاب



ياسمين فواز





وجّهت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، الشكر لجمهورية الصين الشعبية لإعلانها قرار سحب مرشحها فى انتخابات اليونسكو، لصالح مرشحة مصر السفيرة مشيرة خطاب.





وأكدت أن القرار الذى تم اتخاذه بناءً على الاتصالات بين وزيري خارجية البلدين، هو إثبات جديد على صدق وعمق الشراكة بين البلدين.

وأعربت اللجنة عن عمق تقديرها لالتزام الصين بدعم مصر، والذى ظهر جليًّا فى حصول السفيرة مشيرة على 5 أصوات، بعد انسحاب مرشح الصين الذى كان يملك نفس العدد من الأصوات.





وتابعت اللجنة أن الشكر موصول أيضًا للعراق على اتخاذها قرارًا مماثلًا فى بداية الجولة بسحب مرشحها لصالح دعم مشيرة خطاب، ودعم الصف العربى باعتبار مصر ممثلة للعرب والقارة الإفريقية فى هذه الانتخابات.





واعتبرت أن قرارات ومواقف كل من الصين والعراق تعكس نزاهة ورقي الدولتين فى المنافسة بانتخابات هذا المنصب الدولى الرفيع، سواء من جانب الصين التى انسحبت لصالح مصر فى وقت دقيق وحاسم بالجولة الرابعة، أو العراق التى فضلت وحدة العرب على المجد والانتصار الشخصى.

وتجدد اللجنة مطالبتها للدول الإفريقية بالالتزام بالموقف الرسمى الصادر من الاتحاد الإفريقى، والبرلمان الإفريقى بدعم مشيرة خطاب مرشحة للقارة الإفريقية، فى الجولة الحاسمة للإعادة غدًا بين مصر وفرنسا، للظهور بشكل مشرِّف وموحد أمام العالم فى هذا الحدث الفارق.

وشددت على نجاح أجهزة الدولة المصرية فى إدارة هذا الملف بمنتهى الشرف والاحترافية، فى ظل الظروف السيئة التى شابت هذه الانتخابات، مؤكدة أن وصول السفيرة مشيرة خطاب للمنافسة فى الجولة الرابعة يثبت ثقل مصر وقوة مرشحتها السفيرة مشيرة خطاب.





وأكدت أنه بغض النظر عما تئول إليه نتائج هذه الجولة، فالجميع يفخر بإدارة أجهزة الدولة المصرية هذه الانتخابات منذ إعلان ترشيح السفيرة مشيرة خطاب وحتى الآن.