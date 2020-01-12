سيـــاســة

خارجية النواب تستقبل وفدًا سويديا

في بادرة الأولى من نوعها
ياسمين فواز 9:45 م, الأحد, 12 يناير 20 9:45 م, الأحد, 12 يناير 20

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عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اجتماعا برئاسة كريم عبدالكريم درويش مع وفد لجنة التأمينات الاجتماعية بالبرلمان السويدى لمناقشة آفاق العلاقات المصرية السويدية.

أكد كريم عبدالكريم درويش للوفد السويدى على رفض مصر للتدخلات الخارجية في قضايا المنطقة، والتي زادت من معاناة شعوب المنطقة، وقوضت سبل الاستقرار السياسى في تلك الدول، خاصة تلك المرتبطة بإرسال قوات عسكرية لمفاقمة الأوضاع في تلك الدول، مما يعزز من أزمة اللاجئين والمهاجرين والتنظيمات والميليشيات الإرهابية في تلك الدول وهو ما يتناقض مع تحقيق السلم والأمـن والاستقرار والتنمية في المنطقة ودولها.

خارجية النواب تستعرض جهود مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية

واستعرض كريم درويش للوفد السويدى الجهود المتكاملة التي بذلتها مصر لمجابهة الهجرة غير الشرعية واستيعاب ما يناهز 6 ملايين مهاجر ولاجئ في مصر؛ فمصر تعمل على تحقيق الاستقرار السياسى في المنطقة والتنمية لمنع تدفق المهاجرين، كما قادت جهودا على المستوى الوطني لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتمكين المرأة.

كريم درويش يؤكد أهمية الأمن المائي المصري

ولفت رئيس خارجية النواب لأهمية الأمن المائى المصرى وما تمثله قضية مياه النيل من أهمية، مستعرضا الثوابت المصرية تجاه مياه النيل وعلاقات مصر بأشقائها في دول حوض وعدم ممانعة مصر في مشروعات التنمية شريطة عدم الإضرار بالأمن المائى المصرى فى ظل التوجهات التنموية المصرية الراهنة لتحقيق التنمية التي تعد العامل الرئيسى في منع الهجرة غير الشرعية.

ومن جانبهم، أبدى أعضاء الوفد السويدى سعادتهم بقاء لجنة العلاقات الخارجية والنقاشات المستفيضة التي تطرقت للدور المصرى الرائد في المنطقة والعالم، معتبرين أنها بداية لسلسلة من اللقاءات لتعزيز العلاقات الثنائية والمشاورات حول القضايا الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاء بعض شباب البرنامج الرئاسي وقيادات مبادرة رؤية وطن 2030؛ حيث أكد الوفد السويدى على ما تقوم به مصر لتمكين الشباب المصرى وانخراطهم في العمل العام.

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بقلم ياسمين فواز

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