سيـــاســة

«خارجية النواب» تزف بشرى لأهالي قنا والصعيد .. تعرف عليها

لم يكن هناك مكتب للتصديقات بتلك المحافظة، مما كان له الأثر فى معاناة الأهالى وانتقالهم لأقرب مكتب فى محافظة سوهاج، وكذلك أبناء المحافظات المجاورة .
ياسمين فواز 11:09 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21 11:09 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21

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أكد كريم عبد الكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن اللجنة تزف بشرة سارة لأهالي محافظة قنا ومحافظات الصعيد، أن غدا الأربعاء الموافق ٩ من يونيو، سيشهد افتتاح مكتب تصديقات وزارة الخارجية بمحافظة قنا .

وقال إن هذا هو الحلم الذى كان يتمناه أهالى المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة، حيث لم يكن هناك مكتب للتصديقات بتلك المحافظة، مما كان له الأثر فى معاناة الأهالى وانتقالهم لأقرب مكتب فى محافظة سوهاج، وكذلك أبناء المحافظات المجاورة .

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وأضاف كريم درويش، أن اللجنة تبنت هذا المطلب العادل لأهالي الصعيد ووفق اختصاصاتها، وعقدت العديد من الاجتماعات مع ممثلى وزارة الخارجية، للوقوف على ملابسات عدم افتتاح المكتب فى ضوء اشتراطات الوزارة آنذاك بتوفير الاحتياجات اللوجستية والفنية وتوفير مقر أو استراحة لموظفى المكتب من العاملين بالوزارة بالقاهرة، واستطاعت اللجنة التوصل لقيام أبناء محافظة قنا بالعمل بالمكتب والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظة لتوفير الاحتياجات اللوجستية .

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وثمن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، التنسيق الذى تم بين جميع الجهات المعنية وفى مقدمتها وزارتى الخارجية والتنمية المحلية ومحافظة قنا وممثليها فى مجلس النواب، وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية، لرفع المعاناة عن أهالي الصعيد الذين توليهم الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اهتماما كبيرا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل غير مسبوق من قبل .

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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