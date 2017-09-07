خارجية النواب ترفض تقرير هيومن رايتس وتش

ياسمين فواز رفض طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش. كانت منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت أمس قوات الشرطة والأمن الوطني في مصر بتعذيب المعتقلين السياسيين بشكل روتيني، وبأساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء وأحيانا الاغتصاب". وقال رضوان في بيان له إن

ياسمين فواز

رفض طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش.

كانت منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت أمس قوات الشرطة والأمن الوطني في مصر بتعذيب المعتقلين السياسيين بشكل روتيني، وبأساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء وأحيانا الاغتصاب”.

وقال رضوان في بيان له إن “منظمة هيومن رايتس موجهة وتخدم جهات ودول بعينها، وبالتالى فإن التقارير التى تصدر منها تعد موجهة أيضًا ومشكوك فى صحتها”.

وأضاف رضوان، أن “المنظمة تتعمد إصدار تقارير لتشويه صورة مصر، لانتقاد الأوضاع فى مصر ودول عربية بعينها فى حين تتجاهل الجرائم التى ترتكب فى دول أخرى مثل تركيا وقطر.

وأشار رضوان إلى أن المنظمة عادة ما تصدر تقاريرًا بمصادر مجهلة ، معتمدة إلى الأشارة إلى أنها تواصلت مع أهالى مسجونين سابقين، أو من خلال تقارير منظمات مصرية ، دون الإعلان عن ماهية هذه المنظمات أو الأشخاص الذين تم التواصل معهم .

وأكد رضوان أن البرلمان هو الجهة التى يحق لأى منظمة استقاء المعلومات من خلالها،وكذلك هو الجهة الوحيدة المنوطة بإصدار التقارير عن الأوضاع الداخلية فى مصر، لأنها تمثل الشعب.

وأوضح رضوان أن المنظمة التى ليس لها مكاتب فى مصر إذا استقت معلومات عليها أن تستقيها من جهات معلومة وعلى رأسها مثلا مجلس النواب، ولا يوجد أى تقارير خرجت من المجلس لهذه المنظمة

وكانت الخارجية المصرية نفت التقرير الحقوقي الصادر عن هيومين رايتس ووتش ، ووصفت ما جاء في التقرير بأنه من قبيل الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب المنظمة.

وقال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان إن المنظمة “معروف أجندتها السياسة وتوجهاتها المنحازة، مضيفا أنها تعبر عن مصالح الجهات والدول التى تمولها”