خارجية النواب تدين العمليات العسكرية التركية بالعفرين

ياسمين فواز أدان النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، العملية العسكرية التركية الجارية في مدينة عفرين السورية، الأمر الذي يعد انتهاكاً لسيادة الأراضي السورية. كما أعرب عن قلقه البالغ عما نجم عن تلك العمليات من…

ياسمين فواز

أدان النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، العملية العسكرية التركية الجارية في مدينة عفرين السورية، الأمر الذي يعد انتهاكاً لسيادة الأراضي السورية.

كما أعرب عن قلقه البالغ عما نجم عن تلك العمليات من قتل ما يزيد عن 280 مواطناً مدنياً سورياً غالبيتهم من النساء والأطفال وانتهاك لحقوق المدنيين، الأمر الذي أدى نزوح عدد كبير من المدنيين، حيث بلغ عدد النازحين ما يزيد عن 200 ألف سوري، الأمر الذي يزيد من عذاب ومعاناة الشعب السوري.

واعتبر فيه النائب طارق رضوان أن وحدة الأراضي السورية من البديهيات غير القابلة للنقاش.

وأكد على موقف مصر الثابت والرافض لكافة الحلول العسكرية، والتي تزيد من تعقيد المشهد الخالي.

كما طالب رضوان من جميع الأطراف المعنية في سوريا الجلوس سوياً على مائدة المفاوضات للوصول إلى حلول جادة لوقف نزيف الدماء المستمر، ووضع حداً لمعاناة الشعب السوري، مع الحفاظ على وحدة وسيادة كافة الأراضي السورية

كما حث المجتمع الدولي للوقوف على الحياد تجاه تلك القضية واحترام كافة القوانين والمواثيق الدولية في هذا الشأن، مع العمل على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية للشعب السوري.