خارجية النواب تدعم مشيرة خطاب فى انتخابات اليونسكو

ياسمين فواز:أعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان عن كامل دعمها وتأييدها للسفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر فى انتخابات مدير عام منظمة اليونسكو المقرر إجراؤها 9 أكتوبر الجارى. وترى اللجنة في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن الخطوات التى تم اتخاذها حتى الآن تعزز مو

ياسمين فواز:

أعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان عن كامل دعمها وتأييدها للسفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر فى انتخابات مدير عام منظمة اليونسكو المقرر إجراؤها 9 أكتوبر الجارى.

وترى اللجنة في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن الخطوات التى تم اتخاذها حتى الآن تعزز موقف مرشحة مصر فى انتخابات مدير عام اليونسكو، خاصة بعد إعلان مرشح العراق الدكتور صالح الحسناوى، تنازله لصالح مرشحة مصر، وهو ما تثمنه اللجنة و تتوجه بخالص التقدير لدولة العراق الشقيقة، وهو ما يعكس مدى التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين في المحافل العربية والدولية.

و أكدت اللجنة أن أعضاءها لم يدخروا جهدا فى دعم اسم السفيرة مشيرة خطاب، فى مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية، و تم طرح ملف دعمها فى جميع الزيارات الخارجية لوفود البرلمان.

و أشارت إلى أن مصر قد نجحت فى إدارة ملف ترشح مشيرة خطاب، فى انتخابات مدير عام اليونسكو، بشكل جعلها من أقوى المرشحين للمنافسة على المنصب بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى حرص على دعم اسمها فى مختلف المحافل الدولية ، ومرورا بمجلس الوزراء ، ووزارة الخارجية ، والمؤسسات المختلفة التى لعبت دورًا مهمًا فى هذا الملف.

وشددت علي أن الحملة الانتخابية للسفيرة مشيرة خطاب ، والمجهود الذى بٌذل فيها خاصة على مستوى وزارة الخارجية، وتحركات الوزير سامح شكرى ، و السفير محمد العرابى ، مدير الحملة فى مختلف الدول العربية والأفريقية ، للتأكيد على توحيد الموقف العربى والأفريقى فى دعم مصر فى هذه الانتخابات ، يجعلنا نتحرك بخطوات ثابتة للوصول إلى منصب مدير عام اليونسكو.



و ترى اللجنة أن نجاح السفيرة مشيرة خطاب ، فى هذه الانتخابات يمثل أهمية كبرى ، لأنه سيعكس بشكل واضح ، قوة ووحدة الصوت العربى والأفريقى ، خاصة مع إعلان الاتحاد الافريقى التزامه بأن السفيرة مشيرة خطاب هى مرشحة القارة الرسمية لمنصب مدير عام اليونسكو.

وأعربت عن كامل الأمنيات بالتوفيق والنجاح للسفيرة مشيرة خطاب ممثلة مصر فى انتخابات مدير عام اليونسكو ، هذا الحدث المهم والتاريخى.