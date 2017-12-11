خارجية النواب تجتمع بسفيري أرمينيا والهند.. الأسبوع المقبل

ياسمين فواز أعلن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن عقد لقاء مع سفير أرمينيا، الأحد المقبل، وآخر مع سفير الهند، الإثنين المقبل. وأشار إلى تنظيم اللجنة اجتماعًا مفتوحًا، الأحد المقبل، لمناقشة سبل وآليات الإعداد لمشروع قانون بشأن تنظيم شئون الكيانات الممثلة للجاليات المص

ياسمين فواز

أعلن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن عقد لقاء مع سفير أرمينيا، الأحد المقبل، وآخر مع سفير الهند، الإثنين المقبل.

وأشار إلى تنظيم اللجنة اجتماعًا مفتوحًا، الأحد المقبل، لمناقشة سبل وآليات الإعداد لمشروع قانون بشأن تنظيم شئون الكيانات الممثلة للجاليات المصرية بالخارج، بحضور نبيلة مكرم وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتضامن، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار التعاون المثمر والفعال بين مجلس النواب ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.