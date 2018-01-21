خارجية النواب تبحث مع سفيرة البرتغال تعزيز التعاون

ياسمين فوازعقد النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية لقاءً مع مادلينا فيشر سفيرة دولة البرتغال بالقاهرة، اليوم الأحد، وفق بيان.في بداية اللقاء رحب النائب طارق رضوان بالسفيرة البرتغالية، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، وأن هناك قضايا ذات اهتمام مشترك ته

ياسمين فواز

عقد النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية لقاءً مع مادلينا فيشر سفيرة دولة البرتغال بالقاهرة، اليوم الأحد، وفق بيان.

في بداية اللقاء رحب النائب طارق رضوان بالسفيرة البرتغالية، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، وأن هناك قضايا ذات اهتمام مشترك تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.

ومن جانبها ثمنت السفيرة البرتغالية الجهود التي تبذلها مصر فى حربها ضد الارهاب، كذلك من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

ونقلت فيشر تطلعها لزيارة الرئيس لبرتغالي للبرلمان المصري

وأبدت فيشر رغبة برلمان بلادها في تأسيس جمعية صداقة برلمانية مصرية برتغالية وذلك لدعم التعاون بين البلدين في المجال البرلماني، خاصة وأنه قد تم تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية البرتغالية المصرية بالبرلمان البرتغالي.

ووعد رضوان بنقل هذه الرغبة إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.