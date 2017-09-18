خارجية النواب: بيان عبد الله الثاني تحكيم لصوت العقل بشأن الأزمة القطرية

ياسمين فواز:علق النائب طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على بيان الشيخ عبدالله آل ثاني بشأن الموقف القطرى، مؤكدا أنه يأتي في إطار تحكيم صوت العقل بشان الموقف القطري. كان الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، دعا الأحد، الماضي "عقلاء" الأسرة الحاكمة في قطر وأعيان الب

ياسمين فواز:





علق النائب طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على بيان الشيخ عبدالله آل ثاني بشأن الموقف القطرى، مؤكدا أنه يأتي في إطار تحكيم صوت العقل بشان الموقف القطري.

كان الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، دعا الأحد، الماضي “عقلاء” الأسرة الحاكمة في قطر وأعيان البلد إلى الاجتماع من أجل التباحث لحل الأزمة القطرية.

وأشار رضوان إلى أن البيان احتوى على ثلاث خيارات ولا يوجد بديل غيرهم الأول هو أن تغير قطر من سلوكياتها، والثاني أن يتم تغير النظام الحاكم في قطر أو الثالث، وان تستمر قطر في سياستها وهذا الخيار تبدد بهذا البيان خاصة أن هناك حالة من التفاعل مع الشيخ عبدالله آل ثاني.

وأضاف أن حسب ما جاء في البيان فهناك دعوى لحكماء العائلة الحاكمة وتتفق على مبدأ التغير وهي خطوة واعية جائت في محاولة من الشيخ عبدالله لإطفاء شرارة الانتفاضة على النظام خاصة في ظل سحب الجنسية من شيخ أكبر قبيلة في قطر وهي ال مرة والتي تعد أكبر عائلة في قطر وتمثل 60% من تعداد سكانها.

وأوضح رضوان أنه يمكن الان عقد نوع من صفقة أو سيناريو على الساحة القطرية للخروج الأمن لنظام تميم خاصة وأن الجولة الأوربية التي قام بها هو ووزير خارجية قطر لم تؤت ثمارها خاصة وأن نغمة اتهام قطر برعاية الإرهاب أصبحت في تزايد.

ويرى وكيل خارجية النواب أن حل الأمر سيأتي من الداخل فهو حل قطري بحت، خاصة وأن البيان صدر بعد تأييد من قبل أفراد أصحاب القرار في الأسرة الحاكمة.