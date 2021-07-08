سيـــاســة

«خارجية البرلمان» : جلسة مجلس الأمن حول السد الإثيوبى كاشفة عن مواقف الدول

التي تعقد اليوم الخميس
ياسمين فواز 4:23 م, الخميس, 8 يوليو 21 4:23 م, الخميس, 8 يوليو 21

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أكد كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان ، أن عقد جلسة لمجلس الأمن اليوم الخميس يمثل انجازا للدبلوماسية المصرية والعربية ، فقد بذلت كل من مصر والسودان جهودا على عدة مسارات أولها ، توحيد الموقف العربى من الحقوق المصرية السودانية وهو ما أفضى إليه الاجتماع الوزارى العربى بهذا الشان والذى نتج عنه تشكيل لجنة عربية تشكلت من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق والمملكة المغربية للتواصل ودعم الموقف المصرى والسودانى دوليا وإقليميا .

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ونوه كريم عبدالكريم درويش في تصريحات اليوم ، بأن جلسة مجلس الأمن المقررة اليوم سوف تكشف عن مواقف الدول ومدى دعمها للحقوق المشروعة لمصر والسودان وما إذا كانت ستتم وفق منظور تحقيق السلم والأمن الدوليين .


وأردف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان أن الدولة المصرية بذلت جهودا مكثفة للتواصل مع أشقائها الأفارقة فى ضوء رغبة الطرف الإثيوبى فى إحداث انقسام عربى أفريقى ونجحت مصر وقيادتها فى إبراز قضيتها العادلة مع أشقائها الأفارقة وتحديدا مع دول حوض النيل ورئاسة الاتحادى الأفريقى .

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ولفت رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان إلى أهمية الدور الذى قامت به جمهورية تونس الشقيقة العضو غير الدائم بمجلس الأمن فى التقدم بمشروع قرار متوازن وعادل ويحقق مصالح جميع الأطراف فى استئناف المفاوضات وفق جدول زمنى محدد يفضى لاتفاق قانونى وملزم لملء وتشغيل السد مع وقف الإجراءات الأحادية .


وختم درويش بان القيادة السياسية المصرية والمؤسسات الوطنية حريصة كل الحرص على المصالح الوطنية المصرية ولن تسمح بالتفريط فى تلك الحقوق التى تعد أمنا قوميا مصريا وعربيا .

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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