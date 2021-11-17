خادمة تخطف طفلة من مسكنها بسوهاج: «أسرتها ثرية وأرغب في إتمام زواجي»

نفذت “خادمة” جريمة خطف طفلة من مسكنها داخل محافظة سوهاج، بعدما اتفقت مع شخص آخر على معاونتها بهدف طلب مبلغ مالي من أسرتها كفدية، وبررت دافعها لارتكاب الجريمة إلى رغبتها في إتمام زواجها من شريكها المتهم معها في القضية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.

خطف طفلة.. وبلاغ الأب

في تفاصيل الواقعة الأولى، تلقى مركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج ، بلاغًا من مقاول عن خطف طفلته من داخل مسكن شقيقه المواجه لمسكنه.

وقال والد الطفلة، إنه أثناء تواجده بمدينة سوهاج ورد إليه اتصالًا هاتفيًا من زوجته أخبرته خلاله أنه عقب توجهها لمسكن شقيقه وبرفقتها كريمتهما، تركته بداخل إحدى الغرف بمسكن شقيقه، ولدى عودتها للاطمئنان على كريمتهما، اكتشفت عدم تواجدها.

كشف الجناة

وتشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، خادمة “طرف عائلة الطفلة المختطفة” -لها معلومات جنائية- زوجها -له معلومات جنائية- مقيمان بدائرة مركز شرطة المراغة.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

خطة المتهمة وشريكها

واعترفت الأولى بعلمها بثراء عائلة الطفلة المختطفة، فاتفقت مع الثاني على خطف الطفلة لمساومة أهليتها لدفع فدية مالية.

وأرجعت ذلك إلى أنها تريد إتمام زواجها من الثاني، مضيفة أنها استغلت فرصة عدم تواجد أهلية الطفلة بالطابق الأرضي، واتصلت بالثاني، والذى حضر مُستقلاً مركبة “توك توك”، قيادة صديقه “عامل” -جارٍ ضبطه.

وأضافت أنها اصطحبت الطفلة من داخل إحدى الغرف الكائنة بالطابق الأرضي، وسلمتها للثاني.

وبمواجهة الثاني أيد أقوال الأولى، كما أرشد عن مكان تواجد الطفلة بمسكنه الكائن بذات القرية “أمكن تحريرها”، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.