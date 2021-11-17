لايف

خادمة تخطف طفلة من مسكنها بسوهاج: «أسرتها ثرية وأرغب في إتمام زواجي»

اشتركت مع آخر في تنفيذ الجريمة.
أماني عوض 2:49 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21 2:49 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

نفذت “خادمة” جريمة خطف طفلة من مسكنها داخل محافظة سوهاج، بعدما اتفقت مع شخص آخر على معاونتها بهدف طلب مبلغ مالي من أسرتها كفدية، وبررت دافعها لارتكاب الجريمة إلى رغبتها في إتمام زواجها من شريكها المتهم معها في القضية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.

خطف طفلة.. وبلاغ الأب

في تفاصيل الواقعة الأولى، تلقى مركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج ، بلاغًا من مقاول عن خطف طفلته من داخل مسكن شقيقه المواجه لمسكنه.

اقرأ أيضا  وزير النقل يزور جناح «ماسترسكاف» فى اليوم الرابع لمعرض النقل الذكى واللوجستيات

وقال والد الطفلة، إنه أثناء تواجده بمدينة سوهاج ورد إليه اتصالًا هاتفيًا من زوجته أخبرته خلاله أنه عقب توجهها لمسكن شقيقه وبرفقتها كريمتهما، تركته بداخل إحدى الغرف بمسكن شقيقه، ولدى عودتها للاطمئنان على كريمتهما، اكتشفت عدم تواجدها.

كشف الجناة

وتشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، خادمة “طرف عائلة الطفلة المختطفة” -لها معلومات جنائية- زوجها -له معلومات جنائية- مقيمان بدائرة مركز شرطة المراغة.

اقرأ أيضا  الداخلية تشن حملات بمحيط المدارس والجامعات.. وتضبط 50 قضية مخدرات (صور)

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

خطة المتهمة وشريكها

واعترفت الأولى بعلمها بثراء عائلة الطفلة المختطفة، فاتفقت مع الثاني على خطف الطفلة لمساومة أهليتها لدفع فدية مالية.

وأرجعت ذلك إلى أنها تريد إتمام زواجها من الثاني، مضيفة أنها استغلت فرصة عدم تواجد أهلية الطفلة بالطابق الأرضي، واتصلت بالثاني، والذى حضر مُستقلاً مركبة “توك توك”، قيادة صديقه “عامل” -جارٍ ضبطه.

اقرأ أيضا  ضبط مدرس جامعي لقيادته سيارة بلوحات معدنية مخالفة

وأضافت أنها اصطحبت الطفلة من داخل إحدى الغرف الكائنة بالطابق الأرضي، وسلمتها للثاني.

وبمواجهة الثاني أيد أقوال الأولى، كما أرشد عن مكان تواجد الطفلة بمسكنه الكائن بذات القرية “أمكن تحريرها”، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

ضبط مدرس جامعي لقيادته سيارة بلوحات معدنية مخالفة

أماني عوض 2:59 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

طارق شوقي باجتماع الحكومة : مصر صعدت للمركز 39 ضمن تصنيف USNews في جودة التعليم

صفية حمدي 2:48 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

فايزر تسعى للحصول على موافقة أمريكية لأقراصها المضادة لفيروس كورونا

محمد عبد السند 2:46 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

«التضامن» تنشئ وحدة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان

مدحت إسماعيل 2:33 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

الأرصاد : تحسن نسبي في الأحوال الجوية لمدة 48 ساعة قادمة

دعاء محمود 11:32 ص, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بالسماح لـ84 مواطنا بحمل جنسيات أجنبية

وائل كمال 11:31 ص, الأربعاء, 17 نوفمبر 21