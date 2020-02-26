حيلتهم للنصب.. سقوط عصابة أجنبية لتخليق الدولارات من أوراق سوداء (صور)

استخدمت عصابة -تشكلت من اثنين من الأشخاص حاملي جنسية دولة أجنبية- قدرتهم على تخليق الدولارات من أوراق سوداء، في النصب على المواطنين بمحافظة الإسماعيلية وتجميع منهم مبالغ مالية، بزعم حيازتهما لأموال بالعملة الأجنبية تم تهريبها داخل البلاد لاستثمارها، وكشفت حيلتهم مباحث الأموال العامة، وألقت القبض عليهما، وذلك ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

النصب على المواطنين بالإسماعيلية

التفاصيل تعود لتلقي فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بمنطقة القناة وسيناء، بلاغًا من أحد الأشخاص -مقيم بمحافظة الإسماعيلية- بتعرضه لواقعة احتيال ونصب من قبل بعض الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، زاعمين له وجود مبلغ مليون دولار بحوزتهم، ورغبتهم في استثمارها داخل البلاد.

وقال إنهم أكدا له أنهما أدخلاها للبلاد عقب طلائها بمادة سوداء اللون لإخفاء هيئتها، وحصلوا منه على مبلغ 500 ألف جنيه، بزعم شراء مادة كيميائية لإزالة المادة السوداء من عليها، وبعدها طلبا منه مبالغ مالية أخرى، لإجراء عمليات إزالتها بمعرفة أحد المختصين.

وعقب تقنين الإجراءات، أعدت أجهزة الأمن أكمنة بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، أسفرت إحداها عن ضبط شخصين، يحملان جنسية أجنبية.

وأسفرت التحقيقات أن المذكوران قاما بممارسة نشاطًا احتياليًا واسع النطاق، يعرف باسم تخليق الدولارات من أوراق سوداء في حجم الورقة المالية فئة المائة دولار.

وأضافت التحقيقات أنهما استوليا على أموال المواطنين بأسلوب احتيالي، تمثل في إيهام ضحاياهم بأنها عملات صحيحة من فئة المائة دولار أمريكي، ويحتاجان لمواد كيميائية لإزالة المادة السوداء من عليها.

وأكدت التحقيقات أنهما تمكنا من الاحتيال على الشاكي بذات الأسلوب الإجرامي المشار إليه، والاستيلاء منه على مبلغ 500 ألف جنيه مصري، بزعم كونها ثمن شراء المادة الكيميائية، لإزالة المادة السوداء، وإعادة الدولارات لهيئتها الأصلية خلافًا للحقيقة.

وسائل تخليق الدولارات

وبالتفتيش عثرت أجهزة الأمن بحوزتهما على خزينة معدنية بداخلها كمية من الورق الأسود المقصوصة، بحجم الورقة المالية فئة المائة دولار أمريكي، مظروف يحتوي على مسحوق أبيض لمادة غير معلومة.

وعثرت على زجاجة تحتوي على سائل لمادة غير معلومة، جواز سفر باسم أحد المتهمين، 2 هاتف محمول بفحصهما تبين أنهما مُحملان بالعديد من الملفات التي تؤكد نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، إضافة إلى محادثات أخرى بينه والمُبلغ عبر تطبيق الواتس آب بذات الشأن.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.