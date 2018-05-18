حيلة جديدة لاسترجاع رسائل واتس أب المحذوفة

سبوتنيكمكّن تطبيق واتسآب في شهر أكتوبر الماضي المستخدمين من حذف الرسائل المرسلة خلال فترة محددة.وعلى الرغم من أن هذه الميزة الجديدة لاقت إعجاب كثيرين حول العالم، لكنها واجهت بعض الانتقادات أيضا بالنسبة لمستخدمي واتسآب، بحسب موقع Money Control المختص في التقنية. وقد رأى بعض مطوري التطبيقات

سبوتنيك

مكّن تطبيق واتسآب في شهر أكتوبر الماضي المستخدمين من حذف الرسائل المرسلة خلال فترة محددة.

وعلى الرغم من أن هذه الميزة الجديدة لاقت إعجاب كثيرين حول العالم، لكنها واجهت بعض الانتقادات أيضا بالنسبة لمستخدمي واتسآب، بحسب موقع Money Control المختص في التقنية.

وقد رأى بعض مطوري التطبيقات الإلكترونية فرصة جيدة لتطوير تطبيق جديد يمكِّن المستخدمين من استرداد وقراءة الرسائل المحذوفة، بما في ذلك الصور والتسجيلات الصوتية.

إذ طوروا تطبيقا جديدا يسمى WhatsRemoved. وعلى الرغم من أنه سهل الاستخدام، فقد أثار جدلا في ما يتعلق بالخصوصية، لأنه قد ينتهك خصوصية وخيارات المرسل.

ويطلب التطبيق من المستخدمين الحصول على إذن لقراءة وحفظ الإخطارات على الهاتف وسجل الرسائل الذي يتلقاها، ثم يخطر المستخدم عندما يجري حذف أي رسالة.

ويتوفر التطبيق حاليا على موقع التطبيقات”جوجل بلاي”.