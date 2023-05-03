حيثيات حكم السجن المؤبد لتشكيل عصابي يتاجر فى «الحشيش والأفيون» بالسويس

أودعت محكمة جنايات السويس برئاسة المستشار محمد إبراهيم قنصوه ، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة تشكيل عصابي يتكون من أربعة متهمين تخصص نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة خاصة جوهر الحشيش والأفيون والبانجو ، بالسجن المؤبد وتغريم كل متهم نصف مليون جنيه وألزمتهم المصروفات الجنائية ومصادرة المضبوطات بما فيها السيارة والمقطورة المضبوطين محل الواقعة.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الى محكمة الجنايات ، بأن اسندت لهم اتهامات بأنهم بدائرة قسم شرطة الجناين ألفوا فيما بينهم عصابة كان من أغراضها الإتجار في الجواهر المخدرة داخل البلاد علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما حازوا بقصد الإتجار جوهر مخدرا (الأفيون والحشيش والبانجو ) في غير الأحوال المصرح بيها قانونا وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت شهادة مجريي التحريات بالقضية مفتشين بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة السويس وجنوب سيناء بأن توصلت تحرياتهما إلى قيام كل من المتهمين “ايمن م.ح ” وشهرته عمرو الكفراوى والمتهم “السيد ع.ع” وشهرته فطوطه والمتهم “محمد.ا.ع” بتكوين تشكيل عصابي لنقل وتهريب المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها عبر معدية الشط ، مستخدمين في ذلك سيارة ماركة مرسيدس بيضاء اللون ومقطورة وأن دور كل من المتهمين الأول والثاني في التشكيل هو الاتفاق مع الأعراب على تجهيز المواد المخدرة وإخفائها داخل السيارة، بينما دور الثالث هو قيادة السيارة والمرور بها بما تحويه من مواد مخدرة.

وباستصدار إذن النيابة العامة لضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين الأول والثانى وتفتيش شخص المتهم الثالث والسيارة ونفاذا لذلك الإذن انتقلت القوات لمكان قدوم المتهم الثالث والسيارة بالجانب الشرقي للقناة لتنفيذ الإذن فضبط المتهم الثالث والسيارة قيادته وبتفتيش الفنطاس الملحق بالسيارة والمركب أعلى المقطورة باستخدام الأجهزة والجهات المساعدة عُثر بداخلها على كميات كبيرة من جوهر ونبات الحشيش المخدرين وكذا جوهر الأفيون المخدر وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات وأن الوسيط بينه وبين المتهمين الأول والثانى هو المتهم الرابع.

وشهرته هيثم كاكولا ، كما تم ضبط المتهم الأول وبحوزته على مبالغ مالية ، وضبط المتهم الثانى وبحوزته مبالغ مالية، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات جميعها أقروا بتكوين تشكيل عصابي منذ فترة بغرض الإتجار في المواد المخدرة.

والمضبوطات 3 أطنان و759 كيلو جراما من الحشيش المخدر و4 أطنان و736 كيلو من نبات البانجو و12 كيلو من جوهر الأفيون.

وأكدت حيثيات هيئة المحكمة في حكمها الصادر ، حيث إن الوقائع حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أن الدعوي والجرائم التى ارتكبها المتهمين قد ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وعملا بنص المادة ۳۲ عقوبات فتقضى المحكمة بالعقوبة الأشد وهي السجن المؤبد وتغريم كل متهم نصف مليون جنيه.

كتبت نجوى عبد العزيز