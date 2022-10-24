حيثيات الإعدام للمتهم بقتل طفلة البراجيل

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها، بالإعدام على اندور المتهم بقتل الطفلة أمل بمنطقة البراجيل، في القضية المعروفة إعلاميا بطفلة البراجيل.

وذكرت الحيثيات أن المتهم أندرو حربي إبراهيم خليل طوع نفسه العليلة على سوء المسعى وضلاله النية وفساد العقيدة فأصبح في شبابه شخص عجيب الأنماط ، غريب الأخلاط فعمد على خرق القوانين السماوية والبشرية فبدأ رحلة فساده المهينة بمشاهدته للمقاطع والأفلام الجنسية فتلقفه الشيطان فتخذ سبيله الما وبغيا، فجمعه مع من هم على شاكلته تلك الرحلة المهينة وهجت لديه رغبات جنسية جامعة أخرجته عن الناموس والمألوف وأبعدته عن كل القيم الاجتماعية والأخلاقية.

فظن ذلك الإثم أنه في الحياه حر من قيود القيم والنظام والمجتمع والقانون فخرج عليه وتحرر من كل تلك القيود دون مبال بالعواقب، ولم يكفه من الضلال ذلك فبحث عما يرضى شيطانه ويطفئ به جموح شهواته فأطلق لها أفكاره الى المجنى عليها الحدث أمل نصري عشم زاخر والتي من مواليد ۲۰۰۷/۹/۱۸، والتي رابطه بها صله قربی (ابنة خاله) قاصدا من ذلك مواقعتها كرها عنها ونفاذا لما انتواه فقد توجه إليها بمسكنها صباح يوم ۲۰۲۲/۲/۱۰ بعد تأكد من تواجدها بمفردها فيه وأن باقي أفراد أسرتها في عملهم وطارقا بابه وما أن فتحت له حتى دلف بداخله.

وفي غفلة منها أستل سلاح أبيض سكين كان قد استولى عليه في غفله من المجني عليها واشهره في وجهها طالبا منها خلع ملابسها جميعها عنها وحصرها عنها وتمكينه من من مواقعتها في انصاعت لطلبه كرها عنها واغلق باب العقار من الداخل بالترباس ودلف بها الى داخل الغرفة الخاصة بها وقبلها وأمسك بأماكن العفة منها وهي عارية تماما وملقاه بظهرها على سريرها و خلع بنطاله كاشفا عن عضوه الذكرى ومحاولة إدخاله في فرجها إلا أنه لم يتمكن من اتمام جريمته وذلك لحضور شقيقها وطرقه باب المسكن ومحاولتها الاستغاثة والاستنجاد به.

وعند مشاهدتها له واقفا أمام باب العقار، وذلك من خلال كاميرات المراقبة بداخله فأخذها الى غرفة والديها عنوه حال لف ذراعه الايسر حول عنقها وكتم أنفاسها بيده وعاجلها بطعنه بالسلاح الأبيض حوزته في بطنها لمداومتها على الاستغاثة.

كانت قد أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمها على “أندرو. ا” المتهم بقتل ابنة خاله أمل نصري ذبحًا بعد فشله في اغتصابها، وحكمت المحكمة بإجماع آرائها بالإعدام شنقا على المتهم بعدما ورد قرار مفتي الجمهورية في إعدامه.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع في هتك عرض المجني عليها “أمل” 14 سنة، وحيازة سلاح أبيض.كان فريق من النيابة العامة انتقل إلى مكان حدوث الجريمة، وبمعاينته تبين أنه منزل مكون من دورين، دور أرضي ودور علوي ومبنى من الطوب الأحمر، وبدخول غرفة النوم تبين وجود بعض الملابس مبعثرة على سرير غرفة النوم، ووجود جثمان المتوفاة ملقاة بجانب السرير على ظهرها.

واعترف المتهم في التحقيقات، أنه عقد العزم على الاعتداء على المجني عليها فتوجه إلى منزلها بعد تأكده من تواجدها بمفردها بالمنزل عقب خروج والديها للعمل في جمع القمامة؛ فقام بالطرق على الباب ففتحت المجني عليها له لوجود صلة قرابة بينهما، ووقف معها وقام بالتحدث وطلب منها كوب ماء فقامت بإحضار الماء له، وبعد تناوله قام بإحضار سلاح أبيض- سكين- من داخل مطبخ المنزل المتواجد بالمدخل أسفل السُلم خارج الشقة محل البلاغ، وأشهر السلاح في وجه المجني عليها؛ لإجبارها على التعدي عليها.وتابع المتهم أن شقيق المجني عليها حضر وظل يطرق باب المنزل الحديدي الخارجي، والاتصال على شقيقته على هاتفها المحمول وأنه عندما علم بوجود شقيق المجني عليها بالخارج والطرق على الباب ومحاولة استغاثة المجني عليها بشقيقها فقام بطعنها بالبطن، وقام بإحداث جرح قطعي ذبحي بالرقبة لتأكده أنها فارقت الحياة، فقام بسرقها هاتفها المحمول وبعد تأكده من أن شقيقها ذهب من أمام المنزل قام بالهرب من مكان الواقعة.

كتبت نجوى غبد العزيز