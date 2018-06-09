حيتان التمثيل يجذبون الجمهور في دراما رمضان

الشناوي: النجومية لا ترتبط بالموهبة أبدا مثل ريهام عبدالغفور وحنان مطاوع سعد الدين: نجم الشباك يحتاج لكاريزما وحضور كبير مثل أحمد عز ومحمد رمضان قاسم: من يتفوق على نفسه سيصبح بطلا بعد ذلك في الأعمال الفنية أحمد حمدياستطاع العديد من الفنانين خلال الأيام الماضية التفوق على أنفسهم في أدو

الشناوي: النجومية لا ترتبط بالموهبة أبدا مثل ريهام عبدالغفور وحنان مطاوع

سعد الدين: نجم الشباك يحتاج لكاريزما وحضور كبير مثل أحمد عز ومحمد رمضان

قاسم: من يتفوق على نفسه سيصبح بطلا بعد ذلك في الأعمال الفنية

أحمد حمدي



استطاع العديد من الفنانين خلال الأيام الماضية التفوق على أنفسهم في أدوارهم التي يقدمونها في الكثير من مسلسلات رمضان، وأشاد بأدائهم النقاد والجمهور برغم أنهم ليسوا من نجوم الصف الأول أو أبطال هذه المسلسلات إلا أنهم يعتبرون أهم ما في هذه الأعمال الدرامية، ويجذبون الجمهور لهم بأدائهم التمثيلي المحترف وموهبتهم الفنية الكبيرة.

ولعل أبرز الأمثلة على ذلك فتحي عبدالوهاب في مسلسل أبو عمر المصري الذي يقوم ببطولته النجم أحمد عز، وسيد رجب في مسلسل نسر الصعيد الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، ودياب في مسلسل أيوب الذي يقوم ببطولته النجم مصطفى شعبان، وريهام عبدالغفور في مسلسل الرحلة الذي يقوم ببطولته النجم باسل خياط، وحنان مطاوع أيضا في نفس المسلسل، وصبري فواز في مسلسل رحيم الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال.

نرصد في هذا التقرير اراء النقاد في هؤلاء الفنانين الذين استطاعوا جذب الجمهور لهم الحلقات الماضية في مسلسلات رمضان برغم انهم ليسوا من نجوم الصف الاول لكن موهبتهم بدت كبيرة وتفوقوا على أبطال هذه المسلسلات من ناحية الأداء التمثيلي.

يرى الناقد طارق الشناوي أنه ليس بالضرورة أن تكون الموهبة مرتبطة بالنجومية فهناك فنانون كثيرون في الزمن الماضي مثل عادل أدهم وزكي رستم ومحمود المليجي وغيرهم كانوا رائعين للغاية في أدائهم في أي دور يقدمونه على الشاشة لكن لم يكونوا نجوما للشباك في يوم من الأيام.

وأضاف للمال أن هناك فنانين في رمضان هذا العام قدموا أدوارا جيدة للغاية مثل ريهام عبدالغفور وقدمت في فيلم الخلية مع النجم أحمد عز دورا هاما برغم أنه كان صغيرا، وتقدم في مسلسل الرحلة في رمضان دورا هاما ومميزا لكن حينما أتيحت لها الفرصة للبطولة لم تنجح في العديد من الأفلام ومثلها حنان مطاوع أيضا لأن النجومية شيئا آخر ولا ترتبط أبدا بالموهبة.

أما الناقد أحمد سعد الدين يقول إنه ليس شرطا أن يكون الفنان أو الفنانة من الصف الثاني الموهوبين والمميزين مثل سيد رجب وصبري فواز وفتحي عبد الوهاب نجوما للشباك لأن ذلك يحتاج لحضور وكاريزما مختلفة تجذب الجمهور لهم ليذهب اليهم في السينما فمثلا لن يدخل الجمهور فيلم يوجد فيه فتحي عبدالوهاب وبطله أحمد عز أي أن الجمهور سيذهب للفيلم لأن أحمد عز هو النجم وليس فتحي عبدالوهاب برغم أنه يفوقه في الموهبة بكثير.

وأشار أيضا إلى أن الفنانين من الصف الثاني هم حقيقة من يجذبون الجمهور لمشاهدة المسلسلات المختلفة مثل الرحلة وأبو عمر المصري ونسر الصعيد وغيرها.

وتابع فتحي عبدالوهاب يعتبر حصانا رابحا في موسم رمضان 2018 لكونه يقدم 4 أدوار مختلفة ومميزة في أبوعمر المصري وعوالم خفية وغيرها وفي كل دور نجده مختلفا تماما في أدائه وذلك ليس موجودا في نجوم الصف الأول.

أما الناقد محمود قاسم يرى أن فتحي عبدالوهاب مثلا يعتبر نجما بعد تقديمه أكثر من دور مميز في رمضان هذا العام، وأنه أصبح بطلا مهما في الكثير من المسلسلات.

وأضاف أن هناك ممثلة مغربية في مسلسل أبوعمر المصري نادية كوندة رائعة في أدائها وتفوقت على أروى جودة بطلة العمل نفسه.

وأشار قاسم إلى أنه أحيانا حينما يتفوق فنان في أكثر من دور معين في الدراما أو السينما يصبح بطلا بعد ذلك، وذلك ما سيحدث لكثير من الفنانين الذي تفوقوا على أنفسهم في مسلسلات رمضان هذا العام.