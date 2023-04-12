حيازات السلفادور لا تزال منخفضة بنسبة 29% عما استثمرته في عملة البتكوين

ما تزال قيمة حيازات السلفادور منخفضة 29% عمّا استثمرته الحكومة في أكبر عملة رقمية بالعالم، بينما وصلت “بتكوين” لأعلى مستوياتها منذ تسعة أشهر، بحسب وكالة بلومبرج.

اشترت السلفادور 2546 عملة “بتكوين” بتكلفة تناهز 108 ملايين دولار، وفق حسابات “بلومبرج”، وبأسعار أمس الثلاثاء، باتت قيمة حيازتها من العملة المشفرة 77 مليون دولار فقط.

حيازات السلفادور من البتكوين

تخطت “بتكوين” مستوى 30 ألف دولار أمس الثلاثاء لأول مرة منذ يونيو 2022 بفضل الرهانات على سياسات نقدية أقل تشدداً. مع ذلك، ظل الرمز المشفر منخفضاً بأكثر من 50% عن أعلى مستوى سجله على الإطلاق في 2021، في نفس الوقت تقريباً الذي بدأت فيه حكومة الرئيس نجيب بقيلة شراء “بتكوين” بعد إقرارها عملة قانونية.

رغم هذا التراجع، واصل بقيلة دعم العملة الرقمية، وبرغم وصول قيمة “بتكوين” لأدنى مستوى في 52 أسبوعاً عند نحو 15500 دولار في نوفمبر، قال بقيلة عبر تغريدة على “تويتر” إن حكومته ستستغل التراجع في الشراء، متعهداً باقتناص عملة بتكوين واحدة يومياً.