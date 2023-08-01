«حياة كريمة» تدخل مثلث الخير في جنوب بورسعيد (صور)

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد البدء في الأعمال اللوجيستية بمنطقة المثلث جنوب بورسعيد خلال الأسبوع القادم بالتوازي مع إقامة مدينة سكنية مطورة، وفقا للمحددات التي أقرتها القيادة السياسية والتي تهدف في المقام الاول لتحقيق حياة كريمة للمواطنين،

كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة من الجهات المختصة للقيام بأعمال التحصيل، والتنسيق الكامل مع الثروة السمكية و محافظة بورسعيد والجهات المختصة.

ومن جانبه، وجه دكتور صلاح مصيلحي رئيس مجلس إدارة حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الشكر لمحافظ بورسعيد على التعاون المثمر ، مستعرضا ما تم تنفيذه حتى الان ولافتات لدور و جهود الجهاز في خطة تطوير منطقة المثلث والاليات الخاصة بتنفيذ العمل وفقا للتوصيات المحددة والتي تهدف لتطوير المنطقة والارتقاء بحياة قاطنيها

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم، ، مع ممثلي الجمعيات بمنطقة المثلث، جنوب بورسعيد. لمتابعة مستجدات العمل في تطوير منطقة مثلث الخير ،

بحضور الدكتور صلاح مصيلحي رئيس مجلس إدارة حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية و المدير التنفيذي للجهاز و رئيس قطاع استصلاح الاراضى و مدير الجهاز النتفيذى وممثلي الثروة السمكية و عدد من الجهات والادارات المعنية.

في بداية اللقاء، وجه محافظ بورسعيد الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قرار سيادته بالبدء في تطوير منطقة مثلث الخير جنوب بورسعيد، والمتابعة المستمرة أولا بأول لهذا الملف، كما وجه المحافظ الشكر لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وذلك على التعاون المثمر في أعمال تطوير مثلث الخير.

وأشار محافظ بورسعيد للنقلة النوعية التي سوف تشهدها المنطقة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لقاطني منطقة مثلث الخير جنوب بورسعيد،

موضحا أن الدولة المصرية تولي اهتماما خاصا لتطوير أرض المثلث واقامة المشروعات القومية بها، والتي تنعكس على تحسين جودة الحياة بهده المناطق

وأكد محافظ بورسعيد أنه تم تشكيل عدد من الجمعيات من مواطني منطقة المثلث، لمشاركة الجهات التنفيذية في خطة تطوير منطقة المثلث، حرصا على تحقيق المصلحة العامة للمواطنين و عدم الإضرار بأحد، مشددا على أهمية الوعي بجهود الدولة ومنع اللغط والشائعات التي من شأنها تؤثر على سير خطط التنمية المستدامه

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