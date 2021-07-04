«حياة كريمة» بالبحيرة تنفذ 21 مشروعا بتكلفة 70 مليون جنيه في قرية الخرطوم

أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة – أهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية “حياة كريمة”، كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات.

وأشار إلى أن “حياة كريمة ” مبادرة رئاسية متكاملة وهى امتداد للمبادرات التنموية التي أطلقها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السبع سنوات الماضية والتي تهدف إلي الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.

كما أكد اللواء المحافظ أن البحيرة تٌولي اهتماماً بالغاً لتنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات لمواطنيها.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم لقريه الخرطوم بمركز بدر إحدى قرى المبادرة، والتي تم الانتهاء من تنفيذ ٢١ مشروعا بالقرية بتكلفة إجمالية بلغت ٧٠ مليون و٦٤ ألف جنيه.

حيث تضمنت الأعمال محطة رفع الصرف الصحي وشبكات ووصلات منزلية خط طرد لمحطة معالجة بدر ورصف طريق الخرطوم ومد شبكة مياه الشرب إلى الجزء الغربي من القرية، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة تعليم أساسي وعمل ملعب أكريليك بها ومشروع إنشاء ملعب خماسي ومبنى إداري لمركز الشباب دور أرضي ومشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء والإنارة العامة وشراء سيارة جمع قمامة ورفع كفاءة وتطوير عدد من المنازل بالقرية.

كما تفقد سيارة القوى العاملة المتنقلة لتدريب أبناء القرية على الحرف المختلفة ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والسيارة مجهزة بأحدث وسائل التدريب المهني من ( خياطة وتفصيل – كهرباء – سباكة صحية ).

وتابع المحافظ سير عملية التدريب، ومدى الاستفادة التي حققتها، حيث تم تنفيذ ١٣ دورة تدريبية عبارة عن ١٠ دورات تفصيل وخياطة و٢ سباكة صحية ودورة كهرباء بإجمالي ١٤٤ متدربا بجانب عمل ندوات تثقيفية وذلك خلال ١٠ شهور الماضية.

من الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى شهدت نجاحا كبيرا والتي نفذت بثماني قرى بنطاق المحافظة، بواقع ٦ قرى بمركز ومدينة أبو المطاميروتشمل قرية زاوية صقر ( تنفيذ ٢٤ مشروعا بتكلفة إجمالية ٧٨ مليونا و١٧٠ ألف جنيه ) .

كما تشمل قرية عبد الحليم محمود ( تنفيذ ١٣ مشروعا بتكلفة إجمالية ٤٨ مليونا و٥٦٠ ألف جنيه ) ، وفي قرية أحمد بدوي ( تنفيذ ١٠ مشروعات بتكلفة إجمالية ٣٠ مليونا و٧٥٠ ألف جنيه )، وفي قرية المهدية ( تنفيذ ١٣ مشروعا بتكلفة إجمالية ٩٢ مليونا و٤٢٠ ألف جنيه ) ، وفي قرية الياسينية ( تنفيذ ٩ مشروعات بتكلفة إجمالية ٢٠ مليونا و١٠٠ ألف جنيه ) ، أما في قرية الرابعة بذور ( تنفيذ ٧ مشروعات بتكلفة إجمالية ١٨ مليونا و٨٣٠ ألف جنيه ) .

بالإضافة إلى قرية علي مبارك بمركز ومدينة وادي النطرون حيث تم تنفيذ ١٢ مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت ٢٦ مليونا و٣٣٠ ألف جنيه وقرية الخرطوم بمركز ومدينة بدر.

حيث تضمنت أعمال تطوير تلك القرى تنفيذ ١١٠ مشروعات في العديد من القطاعات من بينها ( الصرف الصحي – مياه الشرب – الطرق والكباري – الري – الصحة – الطب البيطري – الكهرباء – تدعيم الوحدات المحلية – التعليم – وغيرها من القطاعات )، بتكلفة إجمالية بلغت قيمتها ٣٨٥ مليونا و٨٠٠ ألف جنيه وبنسبة تنفيذ ١٠٠%.

حضر الجولة م/ حازم الأشموني – السكرتير العام وأ/ أسامة داود – رئيس المدينة وأ/ هدير أشرف متدربة البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة والقيادات التنفيذية.